玥老師在 Walker 占星幫你找到貴人，雙魚座求救長輩度過難關，獅子座好友交流分享資源，摩羯座聽人建議少繞遠路！





牡羊座：小心累垮，別太逞強

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週的工作繁忙，突然增加工作量，打亂你原先的工作節奏，即使忙到焦頭爛額也很難滿足主管的要求，記得找時間適度休息，不用逞強給自己太多壓力，在生活跟工作中找到平衡點，才能長久發展下去。







金牛座：放鬆心情，自在就好

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢很不錯，雖然會聽到不少八卦，只要不加入討論，就不會引起後續的問題。這段時間把心思放在自己的生活上，安排喜歡的活動，讓身心都能放鬆一下，感情緣分佳，與伴侶一起旅遊，享受甜蜜。







雙子座：感情口角，體諒伴侶

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢略有不足，在感情方面容易跟伴侶發生爭執，兩個人因為價值觀不同，互不相讓，在情緒激動之下，說出傷人傷己的話，提醒你遇到口角的時候，練習冷靜思考，以免做出讓自己後悔的決定。







巨蟹座：注意身體，預防感冒

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週需要多注意自身的健康情況，減少不必要的應酬和飯局，清淡飲食跟充足睡眠可以提升你的免疫力，預防生病跟感冒。工作表現一般，放慢腳步跟著團體一起運作，先讓自己及格達標就好。







獅子座：分享資源，事業加分

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週工作運勢轉強，但是需要提醒自己放下個人的想法，減少對人的成見，多跟朋友交流經驗，可以互相分享資源，對彼此的工作都會有所幫助。財運不錯！有時間注意國際局勢，研究投資跟理財幫你增加收入。







處女座：努力工作，受到肯定

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週工作運勢穩定，可以嘗試創新跟突破，勇敢試著拜訪新客戶，有機會成交新的訂單。感情緣分一般，容易因為心情起伏，影響跟伴侶之間的互動，保留雙方的空間，記得轉換負面情緒，以緩和彼此的不愉快。







天秤座：外緣運佳，拓展人際

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢外緣運佳，單身的朋友可以多聯絡老朋友相聚，透過轉介紹讓自己脫單。工作表現出色，跟同事相處融洽，互相幫忙提升工作績效。財運一般，以保守的態度理財，以免遇到高風險的情況。







天蠍座：小人出沒，避免衝突

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週跟人互動需要多注意，盡量避免衝突，因為職場上容易有小人出沒，只要是你經手的業務都需要按照公司規定處理，以免被他人找麻煩。感情緣分佳，留時間多陪著伴侶，就算是在家耍廢也能很幸福。







射手座：理智分析，別掉陷阱

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢不佳，重視朋友的你，這段時間很可能因為他人造成損失，特別是跟金錢相關的事情，別單方面相信。遇到誘人的消息，需要多方證實，才能守住財物。工作表現還要多努力，親力親為最安全。







摩羯座：聽人建議，事半功倍

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢好壞各半，工作上容易碰到瓶頸，很難只靠自己的力量解決問題，記得別太堅持己見，多跟前輩討論可以讓你事半功倍。感情發展略有不足，忙於工作的你，小心冷落伴侶，引發對方的不滿。







水瓶座：快人快語，惹禍上身

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢亮紅燈，處處都需要小心謹慎，天生反應快的你，這段時間會因為說話直接而得罪他人，尤其在工作方面，不論是跟主管還是同事，都要注意自己的溝通態度，採用委婉的方式讓你遠離紛爭。







雙魚座：長輩支援，化解危機

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週很難放鬆，生活跟工作都會冒出挑戰，遇到棘手的問題別一個人焦慮，適時跟長輩們求援，可以幫你化解危機。金錢運勢不足，衝動投資容易造成虧損，想要增加資產，還得花時間學習理財資訊。



人際溝通是門重要的學問，讓對方接受自己的想法，才有機會達到雙方共識。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。