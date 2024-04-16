女神喜歡喝的酒、一定很好喝！在日本被最多日本女生喜歡的酒款HOROYOI微醉「梅酒蘇打」真的要來台灣了，預計將在2024年4月中於台灣各大通路上市，同時為了讓更多人可以快速認識這一款日本女生最愛的HOROYOI微醉「梅酒蘇打」，業者特別在4/26-4/28在信義香堤大道打造「梅酒蘇打香檳BAR」快閃店，現場將提供限量「微醉奢華套餐」與免費試飲機會，4/12日開放預訂報名。



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HOROYOI微醉表示，這一次來台灣的酒款，是許多台灣粉絲絲敲碗許久的「梅酒蘇打」風味，為了讓台灣也可與日本一樣品嚐到少女們最愛的微醉「梅酒蘇打」，預計將在4月中在各大通路販售。而微醉「梅酒蘇打」風味具有濃厚的梅酒香氣，結合氣泡酒口感打造清爽、細緻的多層次味覺體驗，其中酸甜兼具的滋味，適合搭配甜點、鹹食，是許多人餐酒最棒的選擇。





此外，歡慶「梅酒蘇打」隆重登台，微醉也將於4月26日至4月28日在信義香堤大道打造「梅酒蘇打香檳BAR」快閃店，現場將提供限量「微醉奢華套餐」與免費試飲機會，還有專人侍酒服務，提供消費者尊爵不凡的品飲體驗。







微醉梅酒蘇打香檳BAR 活動資訊

活動地點：台北市信義區香堤大道北段(新光三越A8-微風松高間路段)

活動時間：

4/26(五)18:00-21:00

4/27(六)12:00-21:00

4/28(日)12:00-21:00

報名方式：

4/12起，Beam Suntory罐裝酒本部官方LINE會員可透過會員點數10點兌換1小時內用服務，並獲得「梅酒蘇打輕奢套餐」乙份。