你喜歡的貝果是什麼味道、你愛喝的啤酒是什麼風味！好丘Good Cho’s聯手啤酒頭釀造推出可以吃的精釀啤酒「柑幾杯貝果」以及一款可以喝的貝果「好搭精釀啤酒」，跳出框架、創意與環保理念融入美食與啤酒創作中，是會讓人一直很喜歡的「貝果、啤酒」。



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好丘貝果主廚以精釀啤酒獨有的果香風味為靈感，在Q彈的貝果體中加入具有豐富麥芽香氣的啤酒粕，佐以好丘貝果獨家技法，結合鳳梨、柑橘、草莓的天然果香，打造出前所未有的「柑幾杯貝果」，一口咬下豐富的果香與麥芽香氣同時併發，就像品飲一杯有層次又美味的精釀啤酒。





而「好搭精釀啤酒」則是以好丘貝果豐富清爽的麥香為靈感，在釀造的過程中，大量投入好丘貝果並連同草莓、金桔、鳳梨一起釀造，入口就會於舌尖上品嘗到草莓與鳳梨帶來的香甜，漸次能感受到柑橘香氣，每一口都能喝到麥香與果香堆疊出酸、甜、苦的多層次變化，貝果更讓啤酒帶有清爽的麥香，賦予了層次更豐富的口感，貝果的靈魂都巧妙地裝入這酒瓶中，讓人回味無窮。





同時，創意無限的好丘團隊，更將「柑幾杯貝果」玩出新花樣，打造出全新口味的「柑幾杯雞胸貝果堡」，以酸酸甜甜又滑順細緻的橙醬，搭配鮮嫩低脂的雞胸肉，夾在富有果香的「柑幾杯貝果」中，一口咬下就可品嘗到酸甜爽口的好滋味，搭配「好搭精釀啤酒」，讓人吃一口就停不下來。





好丘 柑幾杯貝果

每顆65元｜好丘全門市販售



好搭精釀啤酒

每杯199元｜好丘信義店、好丘On The Road在路上(東門店) 皆有販售

