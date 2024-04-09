啤酒控一定要先訂位！GBA吉比鮮釀餐廳推出一日限定喝到飽活動，4/17於全台六家GBA吉比鮮釀餐廳分店同步推出「海派33」暢飲活動，每人只要600元加10%服務費，即可在120分鐘之內，台灣冠軍啤酒啤酒無限喝到飽，就是要讓啤酒控好好放鬆心情、喝到爽。



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吉比鮮釀餐廳表示，為什麼是「海派33」暢飲活動，主要是挑選適合周間休息的星期三小周末，讓辛勤工作的上班族，能夠一個月有一次暢快喝啤酒時間，好好放鬆心情。不論是約朋友、約同事、約情人，每個月第三個星期三就是「海派 33」啤酒暢飲日，盡情的喝、釋放一切的壓力。





同時吉比鮮釀餐廳為了讓消費者能快速選擇喜愛的啤酒，將多樣的啤酒分為五大風味。其中「清新淡雅」風味最具代表性的啤酒為「多特蒙黃金拉格」，曾獲得2023世界啤酒大奨銅牌，緣起於德國多特蒙地區，並且受歡迎到大量外銷到其他地區，是一支滑順清新的拉格啤酒，適飲性高，適合搭配多樣的食物。



此外，「佳釀果香」風味代表啤酒為「小麥酵母愛爾」，曾獲得 2023 世界啤酒大獎台灣冠軍和金牌的殊榮，具有丁香與香蕉豐富果香氣，早期是特別為巴伐利亞皇室所釀造啤酒，因特殊風味與營養價值，某些地區甚至當成早餐飲用。



同樣曾獲 2023 世界啤酒大獎台灣冠軍和金牌的「麻吉 IPA」，是屬於「濃粹酒花」風味的代表啤酒，特色是美式愛爾酵母的果香，搭配麥芽本身穀物香氣，相較於傳統 IPA 有著較低的苦度，是一款能與三五好友暢談整晚的啤酒，固定義為社交型 IPA。 另外屬於「香甜麥芽」風味的「梅爾森拉格」和「深度烘焙」風味的「史瓦茲黑啤酒」也都是餐廳人氣熱銷啤酒。





吉比鮮釀餐廳一日限定冠軍啤酒喝到飽

活動期間：4/17

活動內容：120分鐘內、啤酒無限喝到飽

適用店家：https://www.facebook.com/gbarestaurantstw

