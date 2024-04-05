對很多人來說金車柏克金「金釀系列」一定是必喝精釀啤酒，而這一次金車柏克金推出全新啤酒系列「Buckskin Craft柏克金金釀系列IPA啤酒」PEAK IPA琥珀山峰金釀啤酒、COAST IPA日光海岸金釀啤酒，更是一推出就被精釀控大喊指定必喝，堪稱最具話題的精釀新品。
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柏克金金釀系列IPA啤酒「PEAK IPA琥珀山峰金釀啤酒」以多種美式與歐陸啤酒花交疊，酒體呈大地琥珀色，整體口感清新並帶有豐富的高山草本松針酒花香氣。柏克金金釀系列IPA啤酒「COAST IPA日光海岸金釀啤酒」則是先以美式啤酒花帶出清新果香，再以新世界啤酒花冷泡，酒體呈現金黃色澤，入口後可感受到啤酒花的微苦感，尾韻則有麥芽的甘甜夾帶柑橘與葡萄柚香氣，每一口都能嚐到豐富多層次風味，兩酒款適飲性極佳，適合想嘗試精釀啤酒卻不喜濃烈苦感的消費者飲用。
此外，這次新系列遵循高品質釀酒工藝，100%台灣新鮮釀造，結合集團「金」車與品牌柏克「金」，命名為「金釀」系列IPA啤酒，並以象徵台灣的海岸與山峰，以及台灣原生種的梅花鹿、台灣黑熊作為包裝與命名，透過產品營造獨特的台灣之美，也代表著專為台灣人量身打造的口味。
金車柏克金「金釀系列IPA啤酒」PEAK IPA琥珀山峰金釀啤酒
每瓶330ml、酒精度7%
建議售價：58元
販售通路：7-11、家樂福、愛買、OK超商、全聯、大潤發、萊爾富、全家
金車柏克金「金釀系列IPA啤酒」COAST IPA日光海岸金釀啤酒
每瓶330ml、酒精度7%
建議售價：58元
販售通路：7-11、家樂福、愛買、OK超商、全聯、大潤發、萊爾富、全家