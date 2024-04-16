隨著夏天的腳步漸近，Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味將帶給消費者清爽的體驗。這款融合葡萄香甜滋味與清爽氣泡口感，同樣帶給消費者滿滿的能量。Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味不只口感豐富，顏色更是如同晶瑩剔透的紫色寶石、色彩鮮艷吸睛，無論是忙碌的上班族、熱愛運動的健身愛好者，還是與姊妹野餐出遊，都適合來上一罐Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味，為你提供一對翅膀，活化身心。





同時，為了慶祝新品的上市，Red Bull與兩大連鎖手搖飲品店攜手，為夏日增添更多歡樂、水果控不能錯過的紫色狂潮！即日起，Red Bull與大苑子合作推出Red Bull能量小巨峰、Red Bull能量小葡丁兩款新口味；而清心福全將於4月25日起推出 Red Bull巨峰葡萄能量果醋和 Red Bull巨峰葡萄能量優多，推薦給熱愛水果系手搖飲但又想獲取滿滿能量的你，感受紫浪新滋味。





除此之外，Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味也晉升為調酒師新歡，在全台知名酒吧也都找得到，包含台北的爛泥ooze bar、R77餐酒館 Bistro&Bar，新竹的Tender Cocktail Bar、台中的搖錢樹 Moneytree以及台南Bar TCRC前科累累俱樂部等，讓人在深夜時分也能盡情品味清新口感，伴隨著酒吧的音樂與氛圍，來點不同的紫色魅力。









Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味 超商優惠

7-Eleven統一超商/ Family Mart 全家便利商店：4/3起，任兩件Red Bull（250ml）享第2件6折

萊爾富：4/3起，Red Bull全品項（250ml、355ml）任兩件85折，任四件75折

OK便利商店：4/4起，Red Bull全品項（250ml、355ml）任兩件抽抽樂，最低1折起

全聯福利中心：4/12起，四罐Red Bull Purple Edition嚐鮮價208元

大潤發：4/12起，Red Bull（250ml） 4入組嚐鮮價208元

愛買/家樂福／家樂福超市：4/24起，Red Bull（250ml） 4入組嚐鮮價208元





Red Bull 清心福全 聯名

4/25起推出Red Bull 巨峰葡萄能量果醋、巨峰葡萄能量優多

4/25至5/27期間優惠70元（原價80元）

註: 優惠期間及相關資訊均依各通路實際公告為準