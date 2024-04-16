超商團購最夯台式甜點「黑丸嫩仙草」，近年來大玩可愛聯名，先前寶可夢、迪士尼造型仙草凍一亮相，便讓粉絲尖叫著要買、要打卡。這次首度和宇宙明星BT21聯名，推出BT21仙草凍、BT21寒天愛玉凍，每一款都有8個角色造型，隨機出貨讓阿米們每一次盲盒開箱都是驚喜，首批BT21仙草凍已在7-ELEVEN鋪貨上架，快敲自己家附近小七line群跪求店長留貨。







嚴選台灣頂級仙草甘，遵循古法慢火熬煮5小時的「黑丸嫩仙草」，即便沒有IP聯名也是爆夯團購甜點。這次直接把BT21八個主角印在仙草凍上，淋上奶油球後一秒現身的BT21角色，可愛到讓人不知從何下手。第二波「BT21寒天愛玉凍」同樣是主打低熱量甜點，在製作過程中添加檸檬汁，並附上蜂蜜球隨個人喜好淋上，Ｑ彈的愛玉輕盈不甜膩辦公室下午茶來一顆剛剛好。並在12月底前購買，掃描包裝上的 QR-CODE 還有機會免費獲得 BT21 周邊。



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黑丸嫩仙草 BT21仙草凍

售價：45元

販售通路：全台 7-ELEVEN 實體門市



黑丸嫩仙草 BT21 寒天愛玉凍

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開賣日：2024/05/15



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優惠活動：2024/04/16~12/31

優惠內容：全台 7-ELEVEN 購買BT21仙草凍、BT21寒天愛玉凍，即可憑購買發票參加抽獎。



