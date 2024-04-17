趁著日幣便宜，快跑日本吃高級海鮮自助餐，平均下來每人一頓只要不到2千台幣，就能大啖龍蝦、螃蟹、生魚片喔！2024年2月9日，東京都內最大級的「海鮮自助餐餐廳銀座八芳」正式開業！店內除了高級海鮮以外，還提供江戶前壽司和燒肉等多樣化的菜單。

海鮮自助餐餐廳銀座八芳

「海鮮自助餐餐廳銀座八芳」由日本高級中華料理餐廳「銀座芳園」和酒吧「銀座夜市」的集團所打造。店內共有400個座位，餐廳提供精選的時令食材，包括江戶前壽司、生魚片和各式肉類等超過150種的料理。飲料區也提供啤酒、燒酒和利口酒等豐富的酒類。只需再加1,500日圓，就可以享受無限量的酒精飲料，甚至能夠自行調製原創雞尾酒。



▲圖片來源／海鮮ブッフェダイニング 銀座八芳





江戶前壽司

所謂的江戶前壽司就是將海鮮跟醋飯一起捏成的壽司，又稱握壽司。餐廳內的江戶前壽司堅持使用時令的新鮮食材，消費者能夠充分感受和風的醍醐味，種類包含鮪魚、白身魚、寒鰤、鮭魚、鰻魚、蝦、煎蛋等。手卷也有蔥鮪魚卷、黃瓜卷、納豆卷、明太子卷、鮪魚鰹魚卷、金槍魚美乃滋卷、鰻魚黃瓜卷、醃蘿蔔卷等。

▲圖片來源／海鮮ブッフェダイニング 銀座八芳





生魚片

生魚片包含鮪魚赤身、鮪魚脂肪、寒鰤、鰹魚、紅蝦、章魚、鮭魚、扇貝、甜蝦和金目鯛等，可自助取用。



▲圖片來源／海鮮ブッフェダイニング 銀座八芳





座位

店內裝潢以和風風格為主。木紋調的桌子和黑色的沙發座位營造出日式時尚感。由於裝潢精緻，非常適合約會和家族聚會，座位也設有排煙管道，長輩、小孩也能放心同樂。



▲圖片來源／海鮮ブッフェダイニング 銀座八芳





■餐廳資訊

地址：東京都中央區銀座8-10 銀座Nine 3號館 B1F

交通方式：地下鐵銀座線銀座站徒步7分；新橋站徒步3分鐘；都營大江戶線汐留站徒步5分鐘

價格：白天7001～10000日圓，晚上7001～10000日圓

官方網站