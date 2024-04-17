對於很多榴槤控來說，想吃榴槤的時候、就真的想來一口香甜可口的榴槤。為了滿足榴槤控的願望，來自泰國尖竹汶的金枕頭榴槤，以肉實飽滿、脆甜清香聞名，更是全世界公認最好吃的金枕頭榴槤，將以A+榴槤凍乾的方式進來台灣，100%原果肉、原果香營養，保留專屬榴槤的濃、純、香，以高門檻冷凍乾燥技術製成，全程無添加，4/27起快閃全台新光三越。
泰金果田ไร่ผลไม้ทองไทย品牌主打來自泰國的黃金果實，果田源自於泰文的翻譯，意即台灣的農田、農地，產品皆為泰國產地直送，不僅有榴槤凍乾，也帶進運輸上較難以掌握的榴槤鮮果，堅持到台48小時內直送出貨，只為了讓台灣人吃到真正全世界最好吃的榴槤。
泰金果田直飛深入泰國產地，了解產地優勢與認證，產地端有著溼潤適合榴槤生長環境，更有排水性高、營養礦物質豐富的火山紅土，採友善耕作技術、不使用殺蟲劑，使用辣椒水或辣椒劑，此外，在果田的專業管理技術，每枝只保留兩顆品質最好的榴槤，一般榴槤樹會留果60顆以上，泰金果田所選擇的產地只會留果30-40顆以上，為了讓營養的保留最大化，且果田所出的榴槤啞果機率低於5%，為專業果田管理下的優質品質保證。
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泰金果田 ไร่ผลไม้ทองไทย 榴槤凍乾 台中新光三越快閃獨賣
活動期間：4/27~4/28、5/4~5/5
加碼活動：4/27(六)15:00-16:00 泰金果田ไร่ ผลไม้ ทองไทย 薔薔一日店長，現場購買榴槤凍乾系列，即可與女神薔薔互動拍照(限前10名)
活動地點：B2F美麗市場
優惠活動：榴槤凍乾(市價189元/包)買二送二 (限量50組)、買二送一(限量50組)，每人限購乙組
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活動期間：5/11~5/12
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