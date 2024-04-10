什麼！夏天來了嗎？大苑子提前開喝「愛文芒果冰沙」，堪稱水果手搖店的大苑子，將於4/10提前推出「愛文芒果」系列手搖杯，搶先使用屏東枋山、枋竂在欉紅的新鮮愛文芒果，以真材實料愛文芒果果肉新鮮現打，呈現出芒果天然香氣，每一口都有夏天的感覺、每一口都喝到讓人停不下來。
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大苑子表示，為了要讓支持大苑子「愛文芒果」系列手搖杯的芒果控都可以品嚐到最棒的芒果手搖杯，大苑子從開花、結果、採收，等候芒果成熟的每一個環節都加以用心，4/10準時開喝，這一次系列品項中包含了有，愛文芒果冰沙、愛文翡翠。另外，還有愛文蜜朵朵、愛文鮮果咖啡、和許慶良芒果鮮奶酪同步上市。
其中「愛文芒果冰沙」可以說是夏天必喝夏日必喝首選，今鮮採明日用的愛文芒果冰沙，嚴選屏東枋山枋寮愛文芒果，一顆顆鮮切現打成清涼爽口冰沙，每一口都能品嚐香甜味濃的愛文芒果滋味。「愛文翡翠」選用屏東枋山枋寮鮮採愛文芒果，結合清爽回甘的茉香綠茶，芒果與綠茶的搭配，清甜中帶點回甘，回甘中又能感受濃郁芒果滋味，集香甜與沁涼於一身的夏日消暑飲品，夏日清爽系飲品首選。
還有「愛文蜜朵朵」同樣也是選用屏東枋山枋寮鮮採愛文芒果，搭配100%台灣新鮮滑順Q彈有機銀耳，一口飲下，喝得到芒果丁與銀耳，香氣濃郁，不只營養豐富，還能有飽足感，滑順口感層層堆疊，盛夏必喝的輕盈好滋味。
而「愛文鮮果咖啡」屏東枋山枋寮鮮採愛文芒果，配上阿拉比咖冷萃咖啡，一入口，咖啡香氣中帶出清爽的芒果香，微酸微甜的醇厚清爽口感，一次滿足芒果控與咖啡控。最後，「許慶良芒果鮮奶酪」以濃厚香醇的許慶良鮮奶酪作為基底，淋上特選枋山枋寮的愛文芒果熬製而成的芒果泥，再放上香甜多汁的芒果丁，奶酪與芒果的組合，甜而不膩、口感滑順，吃得到真材實料、聞得到濃郁芒果味，是會讓人一口接一口停不下來的好滋味。
大苑子 夏日限定芒品手搖飲
愛文芒果冰沙 / 售價中杯：95元、大杯：130元
愛文翡翠 / 售價大杯：75元、超大杯：10元
愛文蜜朵朵 / 售價：大杯/110元
愛文鮮果咖啡 / 售價：中杯/80元
許慶良芒果鮮奶酪 / 售價：60元/杯