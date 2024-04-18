夏天看海先衝頭城5大景點！夏天一到，就想衝海邊看海、聽海風放空一下，位於宜蘭最北端的頭城，眺望龜山島的同時，也能享受一整片太平洋蔚藍海景，這次窩客島整理5大頭城景點，各個都擁有超廣闊的海景景觀，讓你輕鬆收獲太平洋美照。







來到宜蘭一定得去過蘭陽八景之一的「北關海潮公園」，由於整座公園依山傍海的緣故，有許多礁岩、海岬、一線天等特殊地質景觀，其中沿著岩壁而建的觀景步道，讓旅客可以一邊欣賞奇石礁岩，一邊遙望壯闊的海天美景；而作為芒花季聖地的「草嶺古道」也不只有秋天好拍，夏天其實還有野薑花遍布於古道之中，登上埡口後也能看到超美的180度蔚藍海景，以及遠方龜山島的壯觀景象。





▲圖片來源：上圖「珍妮佛的花草呢喃」、下圖「泰瑞吃飽飽」於窩客島的文章分享。



想要飽覽無敵海景就來「蟾蜍山觀景台」，從完全沒有遮蔽物的觀景台望去，讓你直接擁有整片超美的太平洋海景，到了晚上，也能欣賞蘭陽夜景之美，是近期爆紅的約會觀海、看夜景的新秘境；近期又有新設施的「濱海森林公園」，除了八角瞭望台有360度無死角觀景台，可以觀賞龜山島海景，也能拍出超夯的迴梯IG打卡照，而瞭望台附近新增了景觀步道、濱海座椅以及清水模建築，新建築中附設餐廳、免費觀景台，讓旅客多了看海休息的新空間。





▲圖片來源：上圖「卡夫卡愛旅行」、下圖「大海愛上藍天」於窩客島的文章分享。



頭城看海景點推薦： 北關海潮公園

頭城沙灣有著一整片海蝕平台、潮間帶地景，天氣好時，礁岩縫隙中的海水還會反射藍天，形成礁岩、藍天交錯的另類美景，不少人會在此釣魚、抓螃蟹，想要看海、玩水、拍美照，通通一次滿足你。

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路四段10號

電話：03-978-0727



頭城看海景點推薦：草嶺古道

地址：宜蘭縣頭城鎮台2線118號



頭城看海景點推薦：蟾蜍山觀景臺

地址： 宜蘭縣頭城鎮濱海路一段181-95號

電話： 0918-613-011



頭城看海景點推薦：頭城濱海森林公園

地址： 宜蘭縣頭城鎮

電話：0988-683-315



頭城看海景點推薦： 頭城沙灣

地址：宜蘭縣頭城鎮