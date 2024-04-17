咖啡控、可頌控一起尖叫了！帶有韓國血統、從美國紅回亞洲的Ten Thousand Coffee一萬咖啡，是曾被譽為「紐約必喝7間精品咖啡」之一的名店。自從在台北展店後，以特製可頌、精品咖啡和極簡風格掀起風潮。這次以全新面貌開設台北3號店，主打更潮、更時尚的極黑風格，將於5月進駐微風廣場，並推出全新限定黑炫醇濃拿鐵系列，在台北東區吹起一陣黑色旋風。







Ten Thousand Coffee之所以爆紅，在於秉持「1萬小時的法則」精神製作精品咖啡和手作可頌，讓人來過一次後變成主顧。人氣飲品推薦必喝招牌「維也納咖啡」，拿鐵再加上三球濃而不膩口的自製奶油，和大量的可可粉，光是用看的就心靈滿足。杯緣沾滿焙茶粉「焙茶奶霜咖啡」，是以美式咖啡為基底，上頭淋上濃郁奶蓋和焙茶粉，大口喝超療癒。而熱量爆表也要吃的隱藏版吃法「可頌沾咖啡」更是不能錯過。







這次，Ten Thousand Coffee台北3號店插旗微風廣場，延續極簡的黑白當代設計風格，就連飲品也推出限定款「黑炫醇濃黑咖啡拿鐵、黑炫醇濃巧克力拿鐵」兩款，黑白色漸層飲品朝出新高度。超巨又超療癒的可頌系列，店員激推必吃限量「杏仁奶油可頌、巧克力杏仁可頌」、洗版IG的「提拉米蘇可頌、藍莓優格可頌、開心果奶油可頌」，都不容錯過。這次3號店也推出全新可頌手機支架，擬真版迷你可頌為生活增添一絲療癒感。



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Ten Thousand Coffee微風廣場 店家資訊

開幕日：預計2024年5月

地點：台北市松山區復興南路一段39號B1，微風廣場



Ten Thousand Coffee微風廣場限定飲品、周邊

黑炫醇濃黑咖啡拿鐵 NT$180

黑炫醇濃巧克力拿鐵 NT$190

Ten Thousand Coffee人氣可頌手機支架 NT$220（限量販售，售完為止）

