堪稱最強超商甜點的全家，這次又出新招了！不僅再度和再睡5分鐘聯名推出限定甜點，更將兒時最熟悉的光泉果汁牛乳也變成酷繽沙，更升級加入布丁餡增添療癒感。同時，針對夏日推出3款涼麵和3款生麵包系列，讓人在炎炎夏日中有不一定的選擇。
全家甜點minimore再度攜手人氣手搖飲料「再睡5分鐘」聯名，推出冰涼「冰冰包、羅馬包」兩款甜點，前者「鐵觀音生巧冰冰包」在Q彈冰皮中包進鐵觀音內餡和整塊生巧克力，一口咬下層次感超豐富。後者則是近年大爆紅的療癒系甜點「日安紅羅馬雙餡包」，以經典招牌日安紅打造紅茶鮮奶油和卡士達，雙重茶香超滿足。
夏天到就少不了喝杯冰沙、吃碗涼麵！這次將從小喝到大的光泉果汁牛乳變成冰沙，還添加布丁凍整杯療癒感加倍。清爽系3款冷麵也同步開賣，有日系「和風涓絲冷麵」、「芝麻鰹魚烏龍冷麵」，以及將「2023全家料理王」冠軍作品商品化「酸辣麻醬細冷麵」，超開胃。
全家更祭出全新「生麵包」系列，主打「直接吃就很好吃」的柔軟口感，首波新品推出3款生麵包，有在表面擠上滿滿香甜蛋奶墨西哥醬「生奶油手排包」、經典鹹香奶油「鹹奶油手撕包」、酥香菠蘿皮「鹹奶油菠蘿小土司」，每一款都40元有找，早餐來一份也很剛好。
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全家minimore、再睡5分鐘聯名甜點
品項、售價：
鐵觀音生巧冰冰包42元
日安紅羅馬雙餡包 48元
優惠：搭配Let’s Café指定飲品，享甜點半價優惠
全家新品推薦
光泉果汁牛乳酷繽沙 65元
優惠：4/17-5/14會員嘗鮮價59元
料理王-酸辣麻醬細冷麵 59元
優惠：主副配優惠(主餐搭配1項副餐省5元、搭配2項副餐省10元)
和風涓絲冷麵(4/24上市)55元
優惠：主副配優惠(主餐搭配1項副餐省5元、搭配2項副餐省10元)
芝麻鰹魚烏龍冷麵(4/24上市)69元
優惠：主副配優惠(主餐搭配1項副餐省5元、搭配2項副餐省10元)
生奶油手排包35元
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鹹奶油手撕包(4/24上市)39元
優惠：搭配指定飲品享59元餐促優惠
鹹奶油菠蘿小土司 35元
優惠：搭配指定飲品享49元餐促優惠