堪稱最強超商甜點的全家，這次又出新招了！不僅再度和再睡5分鐘聯名推出限定甜點，更將兒時最熟悉的光泉果汁牛乳也變成酷繽沙，更升級加入布丁餡增添療癒感。同時，針對夏日推出3款涼麵和3款生麵包系列，讓人在炎炎夏日中有不一定的選擇。







全家甜點minimore再度攜手人氣手搖飲料「再睡5分鐘」聯名，推出冰涼「冰冰包、羅馬包」兩款甜點，前者「鐵觀音生巧冰冰包」在Q彈冰皮中包進鐵觀音內餡和整塊生巧克力，一口咬下層次感超豐富。後者則是近年大爆紅的療癒系甜點「日安紅羅馬雙餡包」，以經典招牌日安紅打造紅茶鮮奶油和卡士達，雙重茶香超滿足。







夏天到就少不了喝杯冰沙、吃碗涼麵！這次將從小喝到大的光泉果汁牛乳變成冰沙，還添加布丁凍整杯療癒感加倍。清爽系3款冷麵也同步開賣，有日系「和風涓絲冷麵」、「芝麻鰹魚烏龍冷麵」，以及將「2023全家料理王」冠軍作品商品化「酸辣麻醬細冷麵」，超開胃。





全家minimore、再睡5分鐘聯名甜點

品項、售價：

鐵觀音生巧冰冰包42元

日安紅羅馬雙餡包 48元

優惠：搭配Let’s Café指定飲品，享甜點半價優惠



全家新品推薦

光泉果汁牛乳酷繽沙 65元

優惠：4/17-5/14會員嘗鮮價59元



料理王-酸辣麻醬細冷麵 59元

優惠：主副配優惠(主餐搭配1項副餐省5元、搭配2項副餐省10元)



和風涓絲冷麵(4/24上市)55元

優惠：主副配優惠(主餐搭配1項副餐省5元、搭配2項副餐省10元)



芝麻鰹魚烏龍冷麵(4/24上市)69元

優惠：主副配優惠(主餐搭配1項副餐省5元、搭配2項副餐省10元)



生奶油手排包35元

優惠：搭配指定飲品享49元餐促優惠



鹹奶油手撕包(4/24上市)39元

優惠：搭配指定飲品享59元餐促優惠



鹹奶油菠蘿小土司 35元

優惠：搭配指定飲品享49元餐促優惠