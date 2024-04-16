GODIVA霜淇淋買一送一終於回來了！堪稱是GODIVA店內最夯人氣王「巧克力霜淇淋」，是許多巧克力控心中最愛的下午茶選擇，每每推出新口味、優惠活動總是會掀起討論。這次，睽違四年再度祭出買一送一優惠，無預警的下殺優惠讓巧克力控直呼一定要跟上。





窩客島編輯根據台中lalaport IG貼文中，搶先發現GODIVA最新優惠是許久未見的霜淇淋買一送一，將於本週末4/20、4/21快閃限定，只要到GODIVA有販售霜淇淋的門市購買，皆可享有買一送一優惠，其中送的霜淇淋還可選擇現場領取，或是拿兌換券改天再來吃，超佛系寄冰方案就算是邊緣人也能開心品嚐到GODIVA霜淇淋。





新版GODIVA霜淇淋整體巧克力量大增，無論是黑巧克力、白巧克力還是綜合口味的霜淇淋，上面都還會再鋪上滿滿巧克力薄片、整塊經典GODIVA巧克力片，甜筒邊緣也沾上堅果巧克力，整體風味和口感都更上一層，是巧克力控吃過就大推的經典，快趁買一送一多吃兩根。



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GODIVA霜淇淋 買一送一

優惠時間：2024/4/20(六)~4/21(日)

優惠內容：霜淇淋買一送一，可選擇現場一次領取，或領取霜淇淋兌換券擇一。(霜淇淋兌換券：兌換期間至2024/6/16，詳見券面規則條款)



GODIVA霜淇淋買一送一販售門市

大台北：微風廣場 1F / 遠百信義A13 B2F / 京站 1F / SOGO復興 B3F / SOGO天母 B1F / 板橋大遠百 B1F / 新光三越信義A8 B1F / 林口三井 1F

桃園：華泰 2F / 台茂 1F

新竹：新竹大遠百 B2F / 遠東巨城 1F

台中：台中大遠百 B2F / 台中新光三越 B2F / 台中Lalaport 1F 台南：南紡購物中心 B1F / 新光三越西門 B2 / 台南三井 1F

高雄：漢神百貨B3F / 漢神巨蛋 B1F / SKM Park 1F



注意事項：

1、活動期間，霜淇淋數量有限，售/贈完為止。

2、本活動不與會員折扣、 冰飲品集點卡及其他優惠活動合併使用。

3、本活動兌換券需蓋店章方可使用，若有遺失、翻拍、影印、損毀、塗改、逾期或無法辨識者，視同無效且不另行補發。

4、本活動兌換券為無償贈品恕不得找零，不得轉換現金，亦不得補差價換取其他商品。

5、本活動僅限於台灣GODIVA販售霜淇淋之專門店( 官網、外送平台、機場及免稅店外)。

6、霜淇淋口味以現場提供為主，圖片僅供參考。

7、如有任何爭議GODIVA Chocolatier (Asia) Limited 保留最終決定權。