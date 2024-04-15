又一家日本漢堡排開到台灣了！近期日台掀起一波手打漢堡排熱潮，現場由職人手打、現煎的漢堡排在鐵板上滋滋作響，讓人食指大動。這次，讓日本人都搶著打卡的起司瀑布漢堡排「肉的長谷川」終於將在4/17插旗SOGO忠孝館，開幕首三日祭出買一送一，肉肉控趁優惠朝聖去。





250元就能吃到來自日本人氣漢堡排「肉的長谷川」，在開放式的SOGO忠孝館地下美食街插旗，擺脫吃漢堡排要抽號碼牌、每日限量等限制，讓日式家常漢堡排更佳方便品嚐。長谷川招牌漢堡排依黃金比例混合牛肉和豬肉而成，多汁的漢堡排煎至七分熟後放在鐵板上桌。每一份漢堡排都附上高麗菜絲、炸馬鈴薯條、越光米和湯。





除了經典漢堡排餐之外，人氣必吃款還有鋪上半熟蛋「日光但漢堡排」，和日本網美都搶著打卡的「流心漢堡排」，中間起司隨著肉汁一起傾瀉而下的畫面，洗版日本美食打卡牆。並推出台灣限定款「日本和牛漢堡排套餐」，嚴選日本九州黑毛和牛肉就連日本主廚吃過都大推。另外，若點選「100%純牛漢堡排」上桌後還附上日本原裝空運來台的蓄熱石，DIY煎到表面恰恰的，超下飯。







更提供雙拼選擇，搭上味自慢炸雞或廣島炸生蠔，雙享受一次擁有。若是不吃牛的，也有煎到酥香的蒜香奶油雞腿排，香氣四溢搭上特製醬汁也同樣下飯。為了歡慶肉的長谷川台灣一號店開幕，開幕首三天4/17-4/19推出買一送一優惠，只要點「日本和牛漢堡排套餐」就送「100%純牛漢堡排套餐300g」，每日僅限量50組，動作要快。



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肉的長谷川 SOGO忠孝店 店家資訊開幕時間：2024/4/17地點：台北市大安區忠孝東路四段45號B1，SOGO忠孝館肉的長谷川 SOGO忠孝店開幕優惠1、4/17-4/19 點「日本和牛漢堡排套餐」送「100%純牛漢堡排套餐300g」。(每日限量50組)2、4/20起為期兩個月「日本和牛漢堡排套餐」原價$699、特價$499。(每日優惠限量50份)