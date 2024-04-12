飲料控來去朝聖！近期以獨家特製各種凍類配料成為IG打卡美食新寵兒的鶴茶樓，為了歡慶四週年特意找來台灣藝術插畫家SALMO聯名，推出融合中西藝術的「4週年特別版杯裝」。同時，更將去年期間限定大熱賣的Yalkut養樂多聯名茶飲，正式納入常規飲料單中。香甜的「蓮霧蘭香綠茶」也將於4/17回歸登場，並祭出買就送古法茶買一送一優惠。







復古文青店觀的鶴茶樓，為了歡慶四週年登場，不僅將杯身換成經典復刻墨綠色，更找來台灣藝術插畫家SALMO親手繪製三款聯名杯膜，每一款都延續鶴茶樓復刻綠、古銅、米色經典配色，將西方女神、《黑色追緝令》跳舞橋段和東方文化象徵禪意和靈氣的鶴結合，帶有藝術氛圍又不失可愛的設計，看了就想先打卡。







而飲料控敲碗回歸的「蓮霧蘭香綠茶」也將在4/17正式登場，嚴選高品質的子彈和黑珍珠品種打成香甜蓮霧冰沙，並以淡雅的蘭香綠茶為基底，每一口都能喝到滿滿的果肉，適合初夏之際喝一杯。於4/17開賣首日，只要購買「蓮霧蘭香綠茶」就免費再送「私藏古法茶類任1杯」，每人最多可享買2送2優惠。另外，Yalkut養樂多X鶴茶樓聯名款也變成常規飲品，不同於常見的多多綠，提供五種茶底搭配。



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鶴茶樓 蓮霧蘭香綠茶

開賣日：2024/4/17

售價：中 NT$60、大 NT$70

優惠：4/17開賣日首日凡購買「蓮霧蘭香綠茶」即贈「私藏古法茶」類任選1杯(M)。此優惠僅限來店，每人限購2組。

注意事項：

1、甜度：正常/半糖/微糖(最低微糖)

2、冰量：固定

3、期間限定，每日限量

4、因應產季，蓮霧品種：子彈/黑珍珠交替供應

