誰說宜蘭只有張美阿嬤農場可以看可愛小動物！宜蘭除了依山傍水，擁有許多自然景觀之外，近幾年更是將農業與休閒結合，發展了不少觀光休閒農場，裡面不僅有近期最夯的水豚君，還有從動畫裡走出來的笑笑羊，讓人看了忍不住會心一笑，窩客島整理了七個宜蘭必去的親子農場，在閒暇時，可以帶著小朋友一起和可愛小動物來個相見歡！





位在冬山的「星夢森林劇場」，除了可以體驗陸上的遊樂設施，還能擁有水上划船的樂趣，更有傳說中會握手的水豚君陪玩；而來到以牛為主題的「牛頭司體驗農場」，可以看到日常生活中罕見的牛糞爆米花，在好天氣時，也能親自牽牛犁田；最後在「蔥寶寶體驗農場」中，不僅能親自下田了解農夫日常，期間還有無限量的三星蔥能DIY蔥油餅，很符合親子體驗的樂趣。





宜蘭親子農場推薦：星寶鄉間小路體驗農場

部落客 紫色微笑 造訪 星寶鄉間小路體驗農場 說：

「星寶鄉間小路體驗農場」超好玩，品嘗美味下午茶時透過玻璃窗看可愛動物！參觀結束後別急著離開，可以到「星寶蔥體驗農場」玩呢！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#星寶鄉間小路體驗農場

地址：宜蘭縣三星鄉東興路7之5號

電話：03-9891048







宜蘭親子農場推薦：星夢森林劇場

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 星夢森林劇場 說：

星夢森林劇場動物區不大，但動線規劃得不錯，挺乾淨的也沒有味道，每一區還有專人看顧解說，都很熱心親切，感覺動物們被照顧得很好。門票贈送的餵食草料，有牧草及桑葉，每份的量不多，這樣人多的話動物也比較不會被過度餵食，但對於喜歡餵食動物的人而言就會比較不盡興。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃星夢森林劇場

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號隔壁

電話：0966-417997





宜蘭親子農場推薦：回巢 Homing

部落客 潔絲蜜 造訪 回巢 Homing 說：

這裡沒有門票，入場方式是一人一份餐食或飲品低消即可，未滿100公分免費入園，門口有可愛的身高尺可以測量。建議是可以先從室內開始玩拍，再到戶外找小動物玩耍，最後整個結束再回到這裡休息用餐。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃回巢 Homing

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路18-17號

電話：0987-129888







宜蘭親子農場推薦：水岸森林物語可愛動物園區

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 水岸森林物語可愛動物園區 說：

進入動物區前，販賣部的工作人員貼心提醒園內無廁所，建議先行如廁，為遊客考量周到，真的很貼心。進去廁所會先經過用餐區，應該是民宿早上用餐的地方，木質的桌椅，窗外還可以看到民宿五顏六色的民宿外觀。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃水岸森林物語可愛動物園區

地址：宜蘭縣冬山鄉光華二路36號

電話：03-9610277







宜蘭親子農場推薦：牛頭司體驗農場

部落客 快樂雲 造訪 牛頭司體驗農場 說：

原本我以為壯圍這一帶都是魚塭，應該都是養殖魚類的相關體驗，沒想到竟然還藏有一個在地人才知道以「牛」為體驗主題的農場；哈哈哈，那日在和煦的陽光與微風擁抱之下餵食牛牛，沒想到竟然會如此療癒。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃牛頭司體驗農場

地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路一段122巷21號

電話：0988344216







宜蘭親子農場推薦：廣興農場-鴨母寮豬哥窟

部落客 1個媽咪2個寶 造訪 廣興農場-鴨母寮豬哥窟 說：

位在宜蘭冬山的「廣興農場」的前身從養豬起家，由於發生口蹄疫事件後轉型為觀光農場，佔地廣闊，有大片的天然湧泉，可以看見裏頭不少價值不斐的錦鯉與台灣鯛優游其中，有可愛的豬豬、山羊與白鵝等可近距離體驗餵食，觀賞經典的「鴨母寮」與「豬哥窟」復古農村景致，好吃好玩的「控窯雞」與下水「摸蜆仔兼洗褲」既復古又新鮮的體驗，已經是必推的宜蘭親子景點之一，很值得帶孩子來體驗！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃廣興農場-鴨母寮豬哥窟

地址：宜蘭縣冬山鄉光華三路132巷12號

電話：03-9513236







宜蘭親子農場推薦：蔥寶寶體驗農場

部落客 魔王的碗公 造訪 蔥寶寶體驗農場 說：

蔥寶寶體驗農場的蔥真的沒有在怕你加，我加超多的，我後來在吃蔥餅的時候，發現好險我蔥放很多，因為蔥會出水，如果放得不夠多，只能吃到餅皮，建議大家不要太擔心蔥放太多，老師不會阻止，只要你有辦法包好，要放多少蔥都可以。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃蔥寶寶體驗農場

地址：宜蘭縣三星鄉大德路三段79號

電話：03-989-5370



