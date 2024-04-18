免費茶之魔手喝起來！自從「茶之魔手」開到台北以來，讓台北人排隊也要喝，在北台灣又掀起一波「茶魔」新話題。這次茶魔老闆王賢明力挺台農17號「金鑽鳳梨」，除了在茶魔台北慶城店推出「100杯金鑽青茶」免費喝，再加碼「買兩杯、送鳳梨」力挺台南果農。
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金鑽鳳梨今年盛產，為了支持果農，台南人出身的茶魔老闆王賢明喊出請客，認購外銷等級的金鑽鳳梨，並且4/18在「茶之魔手台北慶城店」宣佈推出3大快閃優惠，提供外銷規格金鑽鳳梨免費吃，還有100杯「金鑽青茶」讓飲料控免費喝，讓鐵粉排隊也要喝到。
除此之外再加碼，在4/18期間只要買任2杯飲品，就直接免費送1顆金鑽鳳梨，限4/18當天、一人限領乙次。活動曝光也讓茶之魔手小編自嘲「到底哪間飲料店買涼ㄟ還有送鳳梨的啦」，就是讓飲料控喝起來、吃起來，一起力挺台灣果農。
茶之魔手台北慶城店優惠活動
活動日期：2024/04/18一日限定
活動內容：
1、外銷規格金鑽鳳梨免費吃
2、金鑽青茶100杯免費送
3、購買任2杯飲品，免費贈送鳳梨1顆
詳細活動規範及供應情形，依 茶之魔手 官方公告為準。