日本知名旅館品牌「佳松苑」宣布旗下全新旅館「HOTEL＆湖邸 艸花」盛大開幕！如果你想要在湖畔享受綠意美景，絕對不能錯過這間旅館。該設施除了包含出租用別墅「湖邸」以外，還新增了設有觀景浴缸和露台的概念湖景客房。如果你想要從日常生活中解放，藉由輕奢體驗來犒賞自己，在遊覽京都時可以選擇下榻這間景觀飯店。

HOTEL＆湖邸 艸花

HOTEL＆湖邸 艸花位於京都府北部，坐落於「離湖」湖畔。 飯店四周是丹後的農田和山脈，以及許多古老的海岸線，湖中有許多水鳥聚集。入住房客可以在飯店中享受大自然和人類互不衝突的寧靜。飯店內的餐食使用以柴火燒烤的丹後食材和當地的有機蔬菜，健康美味。



▲圖片來源／株式会社アウルコーポレーション





無敵湖景

包棟別墅包含「風ユ Fuyu」、「晴ル Haru」、「菜ツ Natsu」3棟，各自有不同的主題，別墅內提供半露天浴池、花園露台，以及戶外游泳池和柴火爐，一晚含晚、早餐每人費用約45,100日圓起含稅。湖景客房配有湖景浴池和露台，一房最多可容納3人，適合小家庭出遊。 從浴池和露台可以欣賞到湖光山色。 另外，靠山側的客房能夠容納4人。價格較包棟便宜，湖景房一晚含晚、早餐每人費用37,400日圓，山景房則是35,200日圓起，含稅。



▲圖片來源／株式会社アウルコーポレーション





舒適客房

一般客房則採取北歐風格，簡單清新。房型包含雙人床、三人床、特大床等，以滿足各種旅行需求。工作用客房內也有書桌，方便遠端工作的房客。一晚含晚、早餐每人費用約25,300日圓，含稅。目前飯店已開始接受從5月3日到10月31日的預訂。



▲圖片來源／株式会社アウルコーポレーション





半露天溫泉



▲圖片來源／株式会社アウルコーポレーション





■飯店資訊

地址：京都府京丹後市網野町小浜915-15

交通方式：私鐵京都丹後鐵道網野站下車，乘坐接駁車（需事先預約）

客房數：總共16間（別墅3棟、一般客房13間）

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