日本抹茶品牌再加一！古都鎌倉誕生的和風菓子名店「鎌倉五郎本店」與創立天保七年的茶舖「矢野園」相遇，共創新滋味！抹茶甜點品牌「KAMAKURA 茶の福」就此誕生，再次帶你發覺抹茶新魅力。

鎌倉誕生抹茶甜點品牌「KAMAKURA 茶の福」重磅登場

由「鎌倉五郎本店」攜手歷史悠久的茶舖「矢野園」，打造抹茶新品牌「KAMAKURA 茶の福」，將於4月19日在大丸東京店、羽田機場店盛大開幕。KAMAKURA 茶の福從品牌、包裝設計到茶香濃厚的抹茶甜點，隨處可見深邃的抹茶綠，還精心設計了一對可愛的雙胞胎福鹿吉祥物「糖鹿～KANOKA」和「茶鹿～CYANOKA」，迎接來客進入抹茶甜點的世界！



▲圖片來源／株式会社グレープストーン



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極厚抹茶巧克力夾心餅「茶之福」

嚴選矢野園的宇治抹茶所製作的「抹茶巧克力夾心餅 茶之福（お抹茶ショコラサンド 茶の福）」。在酥脆的餅乾融合了宇治抹茶及夏威夷果仁，打造多層次的風味。中間夾入的厚切宇治抹茶巧克力，混合了米餅、杏仁及核桃等。輕嚐一口，即可感受到抹茶的濃厚滋味與香氣，以及豐富內餡帶來不同層次的口感。



▲圖片來源／株式会社グレープストーン



療癒的抹茶塔 茶之夢~佐柚子（お抹茶ラテタルト 茶の夢～ゆず添え）

濃郁的抹茶巧克力塔，最上層以牛奶慕斯拉花妝點。當抹茶巧克力與牛奶拉花在口中相容時，夢幻抹茶拿鐵即刻誕生！奶香與抹茶的濃厚滋味達到完美平衡，讓人愛不釋手。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン





黑芝麻抹茶夾心餅 茶之結（黒ごま抹茶サンド 茶の結(ゆい)）

從抹茶穆斯巧克力的深邃微苦香氣，搭配精心研磨製成黑芝麻餅乾的濃郁香氣，相得益彰，兩種香氣交織而成極致和諧的誘人滋味。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン



除了甜點講究外，典雅時尚的包裝設計也能感受到店家的用心！以深邃的抹茶綠為主色調的時尚包裝設計，融入雙胞胎福鹿吉祥物，營造溫馨幸福的氛圍，且每個包裝的雙胞胎福鹿吉祥物都有些微的不同，別具巧思！下回選購伴手禮才這裡就對了！

▲圖片來源／株式会社グレープストーン

此外，為了紀念新店開幕，大丸東京店將推出開業慶祝禮袋！從4月19日至4月23日為期五天，每天販售限量50袋的福袋，包含代表作「茶の福」的抹茶巧克力夾心餅，以及其他精選的3款抹茶甜點。開幕日期：2024年4月19日地點：大丸東京店、羽田機場第1航廈（特選和菓子館）