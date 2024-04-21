炎熱的夏天想吃吃到飽不一定要選和牛、和豚！一樣高級的食材你可以選鯛魚和鰹魚，不只等級相同，口感也一樣鮮嫩。日本連鎖平價餐廳「和食SATO」搶先推出2024年全新的吃到飽方案：涮涮鍋、壽喜燒和燒肉。消費者一律可以品嚐從燒津港捕撈上岸的鰹魚和日本產真鯛！

和食SATO夏季吃到飽：鰹魚

本次提供的鰹魚料理包含：炙燒鰹魚和炙燒鰹魚壽司。燒津漁港更是東日本最知名的鰹魚集散地，直送的鰹魚保證肉質鮮美，搭配日本特有的炙燒手法，半生的柔軟口感保證令你欲罷不能。



▲圖片來源／SRSホールディングス株式会社





和食SATO夏季吃到飽：真鯛

日本產真鯛料理包含「迷你宇和島風鯛魚飯」、壽司、天婦羅等。宇和島位於日本愛媛，由於受黑潮影響，氣候為溫暖的太平洋側氣候，養殖鯛魚十分有名。建議一定要品嘗親自燒烤的鯛魚肉，恰到好處的熟度最能嘗到鯛魚本身的鮮甜。



▲圖片來源／SRSホールディングス株式会社





和食SATO夏季吃到飽：真鯛壽司



▲圖片來源／SRSホールディングス株式会社





和食SATO夏季吃到飽：迷你宇和島風鯛魚飯



▲圖片來源／SRSホールディングス株式会社



和食SATO的吃到飽限時120分鐘，最特別的特製火鍋烤爐，消費者可以同時享用焼肉和火鍋。不只鰹魚和鯛魚，消費者還可以無限享用肉質豐滿的「天然真鯛大蒜牛排」。高級炙燒鰹魚&真鯛料理吃到飽每位成人4,939日圓，含稅；65歲以上則是每人4,719日圓；小學生為成人價的一半；小學生以下的幼童為548日圓，3歲以下免費。和食SATO在日本共有197間分店，不管是去東京還是大阪都能前往餐廳享用喔！





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