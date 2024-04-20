在日本網路擁有超高人氣的訂閱制健康奶昔 Green Spoon 終於商品化，進駐全家超商囉！截至2024年3月，Green Spoon的累計訂閱會員已超過13萬名，主要受到30～40歲的日本女性熱烈支持。現在，就算你不住在日本，只要利用旅遊日本的時間，走進全家就能和日本苗條纖細的小資女一樣，享受健康飲料！

Green Spoon

Green Spoon 堅持食材本來的美味，不使用任何防腐劑、合成甜味劑、合成著色劑、發色劑、漂白劑。本次，Green Spoon打造了2款專為忙碌上班族打造的健康奶昔，分別是「1DAY 蔬菜果昔 蘋果鳳梨」（含稅238日圓）和「1DAY 水果果昔 香蕉莓果」（含稅238日圓），目前已經在全日本的FamilyMart約15,900家店舖（除沖繩縣外）開始銷售。



▲圖片來源／株式会社ファミリーマート





1DAY 蔬菜果昔 蘋果鳳梨

蔬菜果昔包含了一天份所需（相當於350克）的蔬果。原料共有21種蔬菜和3種水果，味道是清爽的水果味，害怕果菜汁味道的人也能輕易嘗試。使用的蔬菜和水果包括：黃色胡蘿蔔、甘藷、番茄、羽衣甘藍、芹菜、香菜、捲心菜、菠菜、青紫蘇、小松菜、大根、茄子、白菜、彩椒、艾草、萵苣、花菜、綠蘆筍、西洋菜、小蘿蔔、三葉草、蘋果、檸檬、鳳梨。價格238日圓（含稅）。



▲圖片來源／株式会社ファミリーマート





1DAY 水果果昔 香蕉莓果

水果果昔包含一天份（相當於200克）所需的水果。果昔中混合了草莓、香蕉、巴西莓等6種水果，消費者可直接吃到果肉。使用的水果包含香蕉、草莓、蘋果、葡萄、巴西莓、檸檬。價格238日圓（含稅）。



▲圖片來源／株式会社ファミリーマート