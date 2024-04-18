Gogoro再度攜手全球半導體龍頭和永續企業典範——台積電，擴大淨零轉型合作。他們共同升級新竹的電池交換能源網路量能，並首次在全台使用由綠電供電的GoStation。同時，他們將GoShare的「隨借隨還」移動共享服務引入新竹，提供最新的Gogoro JEGO和Gogoro VIVA MIX車款，以服務大新竹地區的民眾。這三項舉措加速了實現零碳移動的目標，為打造永續城市奠定了新的里程碑。



新竹電池交換服務量能大提升 協力完成 75 處新站建置與舊站升級

新竹是台灣科技重鎮，吸引了大量年輕族群移居，推升了大新竹總人口突破百萬大關，帶來龐大的交通需求。此外，大新竹也是全台 PBGN 車主人數比例最高的城市之一。





Gogoro 與台積電以大新竹作為典範城市，擴充電池交換能源網路服務量能。他們專注於75處交通樞紐、商圈、辦公大樓等人口密集區，新增了多個 GoStation 站點、升級現有 GoStation 站體，以及擴充電力等措施。特別是在新竹科學園區內，換電量能將大幅成長125%。在大新竹，每兩站 GoStation 中就有一站由台積電協力營運。



全台首創綠電 GoStation 首波 15 站落地 8 個縣市

Gogoro與台積電率先整合綠電與電動機車能源網路，打造了首個由綠電供電的GoStation。這項創新讓綠電不僅限於企業範疇，而是透過日常換電行為深入到大眾生活中。每一次的騎乘都成為親身參與傳遞潔淨能源的行動，真正地實踐綠色交通理念。這些站點位於台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、台南市和高雄市等八個縣市，總共有十五個站點。



300 輛 GoShare 大新竹登場，首次引入 Gogoro JEGO 車款

在新竹縣政府與新竹市政府的大力支持下，GoShare 移動共享服務即日起正式進駐大新⽵都會區，首批投入 300 輛共享電動機車，服務範圍接軌高鐵、台鐵、商圈與重要學區，並延伸至新竹科學園區，有效串連交通路網，補足公共運輸難以觸及的第一哩路與最後一哩路。





GoShare 首次採用最新的 Gogoro JEGO 二顆電池車款，讓新竹用戶第一時間體驗暢銷車型，極速可達 68km/h、腳踏空間加寬至 32.5 公分，是短途代步的輕巧首選。服務陣容還包含了全能的 Gogoro VIVA MIX Belt 車款，雙載更舒適、操控更滑順。每輛 GoShare 共享機車均標配無線充電手機架，滿足通勤通學與休閒暢遊需求。



響應台積電培育年輕學子不遺餘力、長期支持國立清華大學與國立陽明交通大學，GoShare 為兩校近 4 萬名學生提供為期兩年的趟趟 9 折專屬騎乘優惠，在校園周遭就能隨時借還車輛，提倡年輕世代選擇環保的移動方式，身體力行愛護地球，推廣並傳承環境永續意識。



歡慶新竹服務登場GoShare 推出多樣優惠與樂趣

■ 全台趟趟起跳半價：4/19 至 4/21，租借全台「GoShare 隨借隨還」服務車款，每趟均享前 6 分鐘起跳半價、之後每分鐘 $2.5 元，不限車款，不限騎乘次數。

■ 限時騎士挑戰：4/22 至 5/5，在 GoShare App 內完成「大風吹」系列騎士挑戰，騎乘一次即可獲得 $100 元騎乘金，換電一次則可獲得 $75 元騎乘金。

■ 限定開廂禮：4/26 起，於新竹租借 GoShare 服務車輛，開廂即有機會獲得 「GoShare 限量手作風車」入厝禮；分享開廂禮照片或影片至 GoShare 臉書官方粉絲團指定活動貼文，再享最高 $100 元騎乘金獎勵。

■ 台新 Gogoro Rewards 卡友專屬優惠：即日起至 5/20 申辦、5/31 前核卡者，並於 5/31 前完成一趟騎乘即享連續 3 個月 $300 元騎乘金，每月加碼抽 $3,000 元騎乘金，騎越多、中獎機率越高；不限新舊戶，使用此張聯名卡支付 GoShare 騎乘費用，趟趟享 8% 點數回饋（每月上限 200 點）。

■ GoShare 新竹開城友好夥伴：「信義房屋」新竹地區分店及「新竹伊普索凱悅尚選酒店 JdV by Hyatt 」同步歡慶，為大新竹民眾及旅客提供騎乘金禮遇，相關活動將陸續揭曉，敬請密切關注 GoShare 臉書官方粉絲團。