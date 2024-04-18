人氣韓劇《背著善宰跑》改編自網路小說，由「自然派美少女」金惠奫、「雕刻美男」邊佑錫領銜主演，一位少女回到過去拯救偶像，戲劇才播3集就親了，給你滿滿的粉紅泡泡。

本劇不只有穿越時空元素，男、女主角在生活中遇到的挫折磨難，一位是疑似受不了輿論壓力輕生，一位是遇到死亡事故雖救回一命卻成了殘疾者，兩位主演透過演技收服觀眾，甫播出就討論度破表，觀眾哀嚎「怎麼還要等1個禮拜」、「看完一集停不下來」。Walker盤點五大看點，快來追今春最心動的甜寵韓劇！

一、金惠奫、邊佑錫領銜主演

《背著善宰跑》由金惠奫、邊佑錫領銜主演，講述一位因交通意外導致下半身癱瘓的少女「任率」，因偶像的一句鼓勵話語「妳今天試著活下去吧，因為天氣真的很好，聽說明天會下雨，那麼你可以等著這場雨停下，再繼續試著活下去」，讓她重獲繼續活著的念頭，偶像成了她的生命泉源，卻在某日傳來輕生死亡消息。

女主角由金惠奫主演，觀眾早已在《偶然發現的一天》見證過她的自然演技，情竇少女的純真感演得活靈活現，這次再度接下學生角色，展現完美實力派演技，秒切換穿越前後的30歲女人與19歲少女，獲得觀眾一致好評。



▲圖片來源／tvN



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男主角邊佑錫擁有雕刻美男的外貌、自帶憂鬱感，雖是1991年出生，依舊能夠消化校草風雲人物稚嫩帥氣度，成功與心愛的女孩靠近距離後，開心到不斷對著窗戶飛吻，青澀感滿滿，隨著戲劇討論度炸裂，他也晉升為女孩子們的夢中情人，而高達189公分的身高，只要與女主角金惠奫自然形成29公分超萌身高差，兩人光是同框都足以讓人心動到小鹿亂撞，締造最浪漫的穿越校園劇。



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二、人人都愛的穿越劇，反轉又反轉

又一穿越時空神劇，細數過去推出過韓劇《月之戀人－步步驚心：麗》、《Signal信號》、《哲仁王后》皆是不敗題材，反轉劇情讓觀眾看得又愛又恨，沒看到最後一刻，絕對猜不出來劇情走向，一集點開還想再看下一集。

《背著善宰跑》不只是粉絲與偶像戀愛的純情故事，劇情穿插女主角扭曲的記憶，她與男主角早就有刻骨銘心的青澀戀情，卻因意外事故導致兩人失去彼此，透過穿越時空的契機再度給予兩人雙向救贖的珍貴機會。然而，他們所遭遇的並不單純，本劇除了加入穿越元素，兩人所發生的意外充滿懸疑，觀眾跟著劇情一起抽絲剝繭，才播出4集討論度炸裂。



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三、改編自原著小說《明天的第一》，原著VS戲劇這幾點不同

本劇改編自原著小說《明天的第一》，設定基本雷同，但還是有些微差異。盤點主要差異部分，男主角的死亡方式更加戲劇化，原著為服用藥物過量致死，戲劇卻成了從高樓墜樓而亡，只是是否真的為輕生仍待解謎。此外，男主角原著裡的設定，並非是游泳選手，本就是偶像練習生，在公司團體出道2年後，柳善宰才中途加入了4人組出道組合，因此被其餘4位成員的粉絲討厭，生前飽受酸民攻擊，戲劇版則為本就是5人團體一起出道。



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女主角的職業也有改變，戲劇裡她是YouTuber接案剪輯師，但原著裡她任職地點為電視台助理導演，就連年齡都出現變動，兩位主角在戲劇裡皆為34歲回到15年前的19歲，但小說《明天的第一》是23歲回到6年前的18歲。



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四、戲劇才有的原創設定

截至目前4集播出為止，《背著善宰跑》算是改編得非常完美，編劇李詩恩本就有著擅長改編漫畫原著的封號，這回加入新設定、新人物，為戲劇添加不同火花與色彩。女主角任率遇到交通事故導致下半身麻痺，該場交通事故蘊含著極大意義，更是導致她與男主角兩人最終疏遠的主因，此設定為戲劇版本原創，兩位主角出現更複雜的糾葛情感，自然虐到觀眾狂掉眼淚。

另外，戲劇版還有一個新的人物出現，校園風雲人物玩樂隊的貝斯手金太成，他是女主角過去在高中時期所暗戀的人物，他與男、女主角形成複雜的三角關係，為戲劇添加有趣又青春的成分，三人學生時期最單純的友誼情感頗有看點。



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五、誰才是撞傷她的兇手

《背著善宰跑》既有粉絲熱愛的純情羅曼史，又有觀眾喜愛的推理元素，女主角任率高中時期發生的事故並非單純車禍，究竟是誰害慘任率，才播出四集，最後一幕出現大反轉，任率公車坐過站來到周陽路，她說出關鍵台詞「為什麼感覺我來過這裡」，此時身後出現一輛計程車尾隨，恐怕與她多年前的意外有關，事故背後隱藏巨大危機，在兇手未浮出水面前，只能追到最後一刻，成為本劇一大看點。



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