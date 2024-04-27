位於中壢火車站對面老建築三樓的「1981Cafe」，是一間由來自河內的老闆開設的越式咖啡館，以各式各樣的復古越南元素來妝點，呈現出早期的越南氛圍，並提供道地的越南料理，像是生菜春捲、蛋咖啡等，每逢用餐尖峰時段都坐滿了一同來台打拼、想排解思鄉情的越南朋友。
來到「1981Cafe」不僅視覺洋溢越式風情、耳朵也會被越南話填滿，許多身處台灣的越南朋友喜歡相約來啃葵瓜子話家常；在「1981Cafe」，台灣客人反倒成了「異鄉人」。不過，不用擔心語言問題，老闆中文十分流利，也有準備中文版菜單，大家可以輕鬆用一杯咖啡的時間，來中壢兌換一趟越南小旅行。
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既然是正宗的越式咖啡廳，生菜春捲自然不會在菜單缺席。「1981 Cafe」的春捲外皮由糯米製成，包裹著滿滿的生菜、香菜以及蝦子等食材，若覺得單吃過於清爽，建議沾酸辣醬食用；蛋咖啡是源自越南河內的獨特飲品，由於昔日鮮奶短缺，便以雞蛋代替，濃密香濃的滋味撫慰了許多人的心靈，直到現在仍是代表性的河內飲食。外型乍看像茶碗蒸，口感則類似液態提拉米蘇，甜度不容小覷，若是當作甜點來品嘗也沒問題。
1981Cafe推薦餐點
蛋咖啡、生菜春捲
1981Cafe店家資訊
地址：桃園市中壢區元化路2-36號3樓
電話：0983-909-626