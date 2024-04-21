國賓中餐廳一直是許多懂吃老饕必吃的粵川料理餐廳，這一次國賓中餐廳為了讓老饕們可以用「舌尖旅行」嚐遍粵川美食，特別由三位名廚、超過百年廚齡，一同打造10道必吃粵川料理。要讓老饕們彷彿「吃一道菜，品味一個地方」，將過去中菜細作，轉變多元融合，包含各地調味秘方，驚艷味蕾，嚐一口，心神已飄遊四方。



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國賓中餐廳有三位重磅級主廚，分別是行政總主廚林建龍、副行政總主廚徐鳳欽、行政主廚陳西滿，三人合計廚齡超過百年，各專精不同菜系。其中，粵菜名廚林建龍挑選花雕酒入菜的「花雕酒香焗土雞」，融合廣式鹽焗雞與醉雞作法，嚴選台東放山古土雞，肉質紮實品質佳，與花雕酒的濃郁香氣相輔相成。





此外，嗜茶品茗的龍哥嚴選福建代表茶入菜，結合香片、半發酵的濃香鐵觀音烹製出「茶香吊燒雞」，有別於花雕酒香那醇厚酒意，外酥裡嫩，散發濃郁的鐵觀音茶香，肉質鮮美。不能錯過的還有「20年陳皮咕咾肉」，以時光精煉下的廣粵美好柑橘香為主調，肉片捲裹成條的咕咾肉，橙香點綴味型層次豐富，加上炸過的20年陳皮絲，增添一股獨有的陳年香氣。再來選用當地名菜文昌雞製作的「金湯豆腐丸子雞」飽吸濃郁湯底的娃娃菜與豆腐丸子，喝來既甘甜又暖胃。







而主打川菜的徐鳳欽今年特地赴北京精進廚藝，嚴選「孜然炒腩排」，利用孜然味，令人彷彿身處遼闊的草原，品味大口吃肉大口喝酒的豪邁；結合中式的酥餅與西式餡料的「鮪魚酥餅」將洋蔥鮪魚餡包入中式酥餅內，烤炙後嚼感扎實的酥餅與誘人與鮪魚餡料融為一體，香氣十足。





以郫縣豆瓣製成「乾鍋菲力」一入口嚐到帶點強悍的鮮香，微微辣勁又略帶麻香的滋味令人回味無窮；新派川菜最具代表性的鮮花椒，結合宜蘭本地的三星蔥，作出椒麻青醬烹調的「青花石鍋魚」，鮮香銷魂，有別於傳統老罈酸菜魚。



最後就是行政主廚陳西滿，人稱阿滿師，對粵菜、川菜有超過30年廚藝的薰陶，近年更自我要求，學習多元文化，特別是印度香料，印度香料產物最為人所知的就是咖哩，阿滿師設計「咖哩酥」，一口咬下，咖哩的香氣迅速瀰漫在鼻腔，內餡帶有些微的辛辣味道，與層次感的酥皮搭配得恰到好處，讓人一口接著一口。







國賓中餐廳「舌尖旅行」10道必吃粵川美食

推薦必吃：20年陳皮咕咾肉、蔥油牛舌、花雕酒香焗土雞、青花石鍋魚、干鍋菲力、孜然炒腩排、金湯豆腐丸子雞、咖哩酥、茶香吊燒雞、鮪魚酥餅



台北國賓大飯店 / 國賓中餐廳 訂位

地址：台北市中山區遼寧街177號2樓

訂位專線：02-2100-2100轉2383、2385

營業時間：午餐11:30 - 14:00；晚餐17:30 - 21:00

