為了搶攻桃園中壢人的美食清單，超人氣川味品牌「溜溜酸菜魚專賣店」正式進軍桃園，首店插旗中壢SOGO店。除了酸菜魚的美味、料理的高CP值，溜溜酸菜魚中壢SOGO店延續集團的高標準、高規格，打造半開放式座位空間，更加貼近現在年輕消費者希望享受高質感又不失親民價格的需求，提供舒適且富有活力的用餐環境。





溜溜酸菜魚中壢SOGO店以酸、麻、香、辣、爽集一鍋的「招牌酸菜魚」為主打，鮮酸滋味一絕的酸菜湯底配上滑嫩Q彈的烏鱧魚片，極度開胃。同時，溜溜也提供肉食主義者們加料與單點肉品的選擇，特選牛五花與肥瘦適中的豬五花吸滿酸爽湯頭，讓老饕們可以盡情大口吃魚、大口吃肉。





除了招牌酸菜鍋及各項特色川味小食之外，溜溜酸菜魚中壢SOGO店更特別推出全新特色小食「香辣炸鬼肉」，酥炸里肌肉裹上特製椒麻醬，與炸油條一同咬下，多層次的酥脆感很是開胃以及主廚特製甜湯「楊枝甘露」，瀰漫濃郁芒果香氣，搭配清爽柚粒，為大餐畫下完美句點。





並且，為了穩固品牌識別度，在一片酸菜魚品牌中脫穎而出，溜溜酸菜魚中壢SOGO店特地委託南部在地設計團隊「果嗑漫畫工作室」為品牌設計一系列專屬吉祥物，每隻吉祥物皆是酸菜魚鍋中的靈魂食材，有最受歡迎的鮮嫩烏鱧魚「友鱧」、雲林農家自種自醃的酸菜「酸酸」、特選朝天椒「椒伯」以及最後畫龍點睛的花椒「椒小」，每隻吉祥物皆有特色形象及獨特俏皮個性。





同時，溜溜酸菜魚中壢SOGO店為了增添用餐樂趣與互動體驗，中壢SOGO店特耗資20萬在門口旁打造一整面的吉祥物打卡牆，生動可愛的外型除了讓用餐顧客拍照打卡之外，更是令逛街的顧客不禁好奇駐足，就是要讓人忍不住一口接著一口。



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溜溜酸菜魚中壢SOGO店 開幕優惠活動

活動期間：4月13日到4月30日

開幕活動：

第一重：「桃園人集合吧!」，身分證字號開頭為“H”者，內用點酸菜鍋系列，享3款肉類免費贈

第二重：「溜溜小夥伴咔一下」，內用消費出示與溜溜打卡牆合照並線上評論，即贈沁涼飲品乙杯，消費滿1,688元再贈「袋去溜溜」吉祥物環保杯袋乙個。

第三重：更舉辦讓全台溜溜分店一起參與的【來美食APP】限定刮刮樂活動「樂刮時刻」，來溜溜單筆消費888元以上。



溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店

座位數：約84位

平均客單價：約540~590元/人

餐廳地點：溜溜酸菜魚專賣店 中壢SOGO店 (桃園市中壢區元化路357號8樓)

訂位專線：02-280-5373