添好運港式點心專門店來台灣10年了！自2014年來台開設第一間台灣一號店時，在台灣掀起米其林美食風潮、接連帶動許多海外米其林來台灣開設一號店。而為了感謝台灣粉絲、老饕們的支持，台灣添好運即日起至5/31，推出來店刮好運活動，有機會獲得甜品或飲品買一送一兌換券，加入和億生活集團會員並消費滿1,000元，集點再送「添好運流沙包」電子兌換券。
推薦閱讀：鶴茶樓買一送一喝！鶴茶樓「蓮霧蘭香綠茶、紅茶多多」強勢回歸，全新復刻版紙杯先打卡。
此外，全台第一間添好運「HOYII北車站店」於2014年7月26日開幕，創下單日營收破百萬元、光是酥皮焗叉燒包單月就銷售超過6萬6千顆，平均每17秒就賣出一顆，相當於9座台北101大樓高度。歷經10年風光，添好運HOYII北車站店預計於5月下旬重新改裝亮相。全店將採用全新「好運形象店」風格，結合好運元素與經典港式點心風格進行點綴，營造嶄新好運氛圍。
同時，添好運港式點心專門店於台灣市場主要以百貨商場作為展店據點，隨著商圈環境的改變，添好運規劃開出首間街邊店，位於高雄左營裕誠商圈、開立首間街邊店。而針對首間獨立街邊店，添好運耗時一年的時間打造出全新形象旗艦店型，全店以「一個好運的地方」作為主題，讓消費者來添好運除了享用美食，更彷彿置身「好運聖地」，透過添好運的加持之下，能夠越吃越好運。
此外，響應時代趨勢，健康及環保意識抬頭，添好運特邀創辦人麥桂培主廚為台灣的港點愛好者精心研發，2道好運蔬食新品，包含「蔬蕈好采頭糕」、「好運蔬食炒飯」，售價每份138元及168元，加上好運季節時蔬、蟲草猴頭菇燉湯及飲料甜品…等，提供蔬食及彈性素食者更多無肉餐點選擇。
並且迎接母親節的到來，麥桂培主廚加碼推出季節限定新品「好運如翼」與「好運菇菇good」。「好運如翼」特別選用富含膠原蛋白的雞中翼，更有吉祥如意之寓意，並採用經典港式蝦醬配方裹製，酥炸後回溫更加入味，外皮好吃脆卜卜，咬開內裡肉汁滿溢，是一道大人小孩都喜歡的點心；「好運菇菇good」採用特殊滷製方式，將百靈菇醃滷入味，保留滑嫩細緻的口感與風味，讓好運一口接一口，事事都好運。
添好運
官方網站：www.hoyii.com.tw
hoyiiGO生活購：http://shop.hoyii.com.tw/