玥老師在 Walker 占星的貼心提醒，雙子座不出風頭別闖禍，金牛座心情煩悶先獨處，天秤座財物虧損少衝動。





牡羊座：掌握時機，穩定發展

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週，運勢漸入佳境，工作方面穩定發展，想要轉換跑道的朋友，可以利用這段時間多做準備，不論是朋友介紹，還是自己投履歷都能多方嘗試。與人交流時，適時展現自信讓你擁有更好的機會。







金牛座：安頓身心，享受獨處

整體運勢。★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢受到心情影響變得忽上忽下，當你遇到不開心的事情，更容易會有負面情緒，甚至波及到身邊的人，這陣子需要保留一點空間給自己沉澱心情。工作跟財運都不佳，暫時別想著要表現，練習等待更好的時機。







雙子座：低調行事，不惹麻煩

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週需要調整行事作風，聰明機智的你，在職場中，透過觀察細節可以發現不為人知的事情，記得保持低調不說破，以免惹上麻煩。感情緣分不錯，抽出時間跟伴侶膩在一起，享受兩人的幸福時光。







巨蟹座：人際順利，相處融洽

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢回升許多，特別是在外緣方面，生活中記得多關心身邊的人，經營人際關係的同時，還能打造好名聲。工作上，與同事交流，互相支援更能提升工作效率。感情緣分佳，單身的朋友有機會發展辦公室戀情。







獅子座：照顧家庭，分擔壓力

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週比較辛苦，除了工作忙碌之外，還需要抽出時間協助家人。蠟燭兩頭燒的你，別忘記照顧自己的心情，吃美食犒賞自己或是去閒逛購物都能幫助你轉換情緒。感情方面，避免傳話產生誤會，有問題就直接跟伴侶溝通。







處女座：包容他人，減緩衝突

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢平平，工作表現還算不錯，但是要注意跟人的互動。看到共事的夥伴的不足，別太在意，試著包容對方，減少衝突才能讓團隊合作更順利。金錢運一般，不建議冒險投資，腳踏實地存錢就好。







天秤座：突發狀況，冷靜處理

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週煩惱上門，很容易發生意外事件。工作的部分，需要多規劃備用方案，以免在執行的過程中遇到臨時變動。財運欠佳，如果不想荷包失血，請遵守交通規則，避免收到罰單。感情緣分中上，伴侶的支持是你的動力來源。







天蠍座：製造驚喜，感情升溫

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週感情運勢略有不足，就算是相處很久的伴侶，也需要找機會製造浪漫，讓彼此回味熱戀的感覺。在工作方面，跟同事溝通需要多花耐心，留意會因為雞同鴨講而打壞了彼此的關係，合作前先說明你的想法，更有助於工作的進展。







射手座：正常作息，保持體力

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週進入停滯的磁場，想要有所表現卻很難碰到好的機會，面對競爭激烈的職場，還得暫時放下得失心，放慢生活的節奏，保留一些時間休息，等你的心情穩定之後，才有清晰的思路去發揮更多影響力。







摩羯座：突破挑戰，釋放壓力

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週整體運勢中上，重視成果的你，在職場上會有亮眼的成績，遇到挑戰也不用擔心，只要提前準備就能脫穎而出。對外發展順利，但是容易忽略自己的感受，長期累積變成內心的負能量，利用假日安排戶外散心，讓你釋放壓力。







水瓶座：財神敲門，增加收入

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

新的一週財運亨通，在財神爺的加持之下，你的正財跟偏財都能一把罩。從事業務的朋友，多拜訪客戶，積極爭取合作的機會，幫助你提高工作績效。另外，可以嘗試小額投資，替自己創造不錯的獲利。







雙魚座：感情甜蜜，四處放閃

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週桃花運勢旺，天生就有異性緣的你，想要快速脫單，就需要拿出你的優勢，溫柔放電讓身邊的異性著迷。有伴侶的朋友，更不能錯過兩人獨處的時光，規劃時間去約會旅遊，以增進彼此的感情。



想要延長愛情保鮮期，除了要記得一開始的悸動，還需要時常表達愛意，讓對方感受到被愛與需要。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。