梅雨季節即將來臨！夏天午後雷陣雨也很麻煩，你需要一把可以放在包中的摺疊傘！推薦日本知名的造型傘品牌「Wpc.（WPC）」給你！兼具美觀和功能。最近，Wpc. 為了紀念品牌創立20周年，從2024年4月5日起，在Wpc.官方網路商店和直營店復刻人氣商品「Petra」！兔子、泰迪熊的愛好者不要錯過！

Wpc.

Wpc. 的白兔、泰迪熊造型摺疊傘「Petra」系列最早在2012年發售後，當時一推出就受到爆炸性的好評，甚至引起搶購的風潮。Petra系列打造的不只是單純的雨具而已，在商品的設計理念上，更寄託了像可愛寵物般常伴人們左右，使人隨身攜帶的願望。本次為了紀念品牌創立20周年，特地推出復刻版本！



▲圖片來源／株式会社ワールドパーティー





Petra 白兔造型摺疊傘

在摺疊傘的布料部分，採用了Wpc.的經典紡織設計「Cuckoo Off」和「Peony Red」，除此之外還有以珠光素材為主的「Pearl Lavender」。將保存袋背面的魔鬼氈打開，就能取出雨傘。如果放入背包的側口袋，就像是帶了一隻窺看著外界的白兔和泰迪熊一樣，增添不少可愛感！



▲圖片來源／株式会社ワールドパーティー



■商品資訊

價格：3,190日圓，含稅

材質：聚酯纖維100%

※僅「Pearl Lavender」，保存袋和雨傘接合部分為尼龍

傘骨：50 cm

款式：兔子

花色：Cuckoo Off／Peony Red／Pearl Lavender





Petra 泰迪熊造型摺疊傘



▲圖片來源／株式会社ワールドパーティー



■商品資訊

價格：3,190日圓，含稅

材質：聚酯纖維100%

※僅「Pearl Lavender」，保存袋和雨傘接合部分為尼龍

傘骨：50 cm

款式：泰迪熊

花色：Cuckoo Off／Peony Red／Pearl Lavender





Petra Cuckoo Off 傘面

▲圖片來源／株式会社ワールドパーティー





Petra Peony Red 傘面



▲圖片來源／株式会社ワールドパーティー





Petra Pearl Lavender 傘面

▲圖片來源／株式会社ワールドパーティー

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