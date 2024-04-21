春天還沒結束，夏日限定飲品已經搶先登場囉！以日本人氣電玩遊戲《星之卡比》為主題的療癒咖啡廳KIRBY CAFE推出4款夏日沁涼飲品，果汁為基底再配上口感豐富的果凍，清涼爽口，夏天消暑就靠這一杯！

KIRBY CAFE獨家夏日飲品繽紛登場

日本遊戲大廠任天堂開發的《星之卡比》，主角為圓滾滾粉嫩的卡比，其獨家招式就是可以靠「吸入」敵人而獲得敵人的能力，並藉助這些能力進行闖關，迄今已推出一系列遊戲，廣受大人小孩喜愛，主角卡比可愛討喜的模樣更是圈粉無數。目前還在日本開設了3間《星之卡比》主題咖啡廳，吸引大批粉絲前來朝聖！



▲圖片來源／ベネリック株式会社



這次KIRBY CAFE的夏季新品共有4款水果口味的飲料，分別以「卡比」、「瓦豆魯迪」、「帝帝帝大王」及「魅塔騎士」4位《星之卡比》的角色為靈感。每款飲料都以清爽的果汁為基底，再搭配不同風味的果醬、七彩果凍及檸檬風味的星星形狀果凍，色彩繽紛、風味爽口，非常適合夏天享用。

▲圖片來源／ベネリック株式会社



此外，夏季限定的系列飲品吸管都附上展現招牌技能「吸入」的卡比造型擺飾，讓人在享用消暑飲品的同時，還有療癒的卡比相伴。這款擺飾是可裝飾在原子筆等物品上，也能作為筷子架使用。

▲圖片來源／ベネリック株式会社





夏日限定01：卡比派對（カービィ・パーティー）

「卡比派對」為一款清新的飲品，以番石榴及牛奶酸奶為基底，再配上草莓醬及繽紛果凍。夢幻粉嫩的飲品，絕對是卡比粉不能錯過的！

▲圖片來源／ベネリック株式会社





夏日限定02：瓦豆魯迪嘉年華（ワドワド・カーニバル）

以瓦豆魯迪為概念的飲品「瓦豆蒂嘉年華」，柳橙汁配上檸檬醬及芒果果凍，風味清爽，瞬間消暑。

▲圖片來源／ベネリック株式会社





夏日限定03：帝帝帝大王奇蹟（デデデ de ワンダー）

「大王的奇蹟」以荔枝汁為基底，再配上色彩繽紛的果凍及酸酸甜甜的鳳梨醬，呈現了帝帝帝大王的主色調紅、藍、黃3色。

▲圖片來源／ベネリック株式会社

夏日限定04：魅塔騎士的歡樂（メタナイト・ディライト）

以帥氣的面具劍士魅塔騎士為靈感，用深紫色的葡萄汁搭配莓果醬，再配上星星果凍，呈現出藍紫色系的漸層飲品，猶如戴上面具的魅塔騎士般，給人神秘感。

▲圖片來源／ベネリック株式会社





■商品資訊

售價：附卡比擺設 994日幣、純飲品 691日幣

販售店舖：

・カービィカフェ ザ・ストア

地址：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード 4F 11番地

・カービィカフェ ハカタ

地址：福岡県福岡市博多区住吉1-2-1 キャナルシティ博多ノースビルB1F

・カービィカフェ プチ 天王寺店

地址：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館6F