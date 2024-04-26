春季追花拍不停，雙北7大賞花秘境快跟上！每年春天採完海芋、拍完桐花，接下來便是等待竹子湖繡球花季的到來，然而其他還有不少較不為人知的雙北賞花點，這次窩客島特別蒐羅了7處隱藏在雙北地區中的賞花秘境，讓你不用苦等繡球花季，搶先別人一步拍出不同的賞花打卡照。





雖然還沒到繡球花盛開的時期，近期想賞花也可以直接上陽明山，有像是「湖山綠地」觀賞獨特的矮蜀葵花，以及正值楓葉季的「大梯田花卉生態農園」，而有多種花卉群聚的「花卉試驗中心」更是四季都有花開放，不同特色賞花點一次全攻略；此外，隱藏在公館巷弄裡的「加羅林魚木」超壯觀黃白花叢林蔭，即使只有一株也足夠吸睛，路過都想停下來拍一波。





隱藏版雙北賞花點：百年梯田-石門嵩山

爆紅梯田花海快跟上！位在石門的嵩山梯田不僅是全台唯一一個用火山岩堆砌成的百年石砌梯田，特殊地景加上近期爆紅的鳶尾花，更形成了紫、黃、白色花海與梯田交錯的夢幻景象，一爆紅便吸引不少人前來打卡。而到了6月中旬還會有大波斯菊盛開，層層交錯的花海美景，快筆記下來再揪閨蜜美拍一波。



#百年梯田-石門嵩山

地址：新北市石門區北19鄉道





▲圖片由@s85344授權提供。



隱藏版雙北賞花點：永和綠寶石河濱公園

春日限定雪白花毯永和也有！每年春夏之際便是白花三葉草的盛開期，各個河濱公園幾乎都能找到它的身影，小巧可愛的白花舖滿整個草坪，彷彿白雪推積般的美景超夢幻，此外，園內也有新北評選第一、專為毛小孩打造的寵物公園，有著各種寵物互動設施，假日來追花拍美照，順便帶狗狗散步剛剛好。



#永和綠寶石河濱公園

地址：新北市永和區新生里





▲圖片由@nikopapa9授權提供。



隱藏版雙北賞花點：陽明山湖山綠地

不用跑南部，陽明山就有蜀葵花！陽明山湖山綠地除了必拍的櫻花、水仙花海外，春季也有矮蜀葵花群盛開林立，讓雙北人不用跑南部，也能拍出被蜀葵花包圍的打卡美照。5月後預計會有向日葵、粉紫色的馬鞭草等花叢盛開，搭上一旁湖畔美景超夢幻，台北人私藏花園秘境快跟上。



#陽明山湖山綠地

地址：台北市北投區湖山路一段16-17號





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隱藏版雙北賞花點：台電加羅林魚木

藏在公館巷弄裡賞花秘境！有著叢叢黃白花瓣的加羅林魚木，就林立於溫州公園對面，已有幾十年歷史的老樹，平時便呈現高聳又茂密的林葉，每到開花期黃白相間的花瓣叢更增添許多風采，讓它雖然只有一株依然吸引群眾的目光，就算只是不經意路過，也會想拿出手機拍幾張，快抓緊開花期間跟親友來公館聚餐、朝聖這幕絕美花景。



#台電加羅林魚木

地址：台北市大安區羅斯福路三段283巷30號





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隱藏版雙北賞花點：大梯田花卉生態農園

春天也有紅楓可以拍！以繡球花打卡勝地聞名的「大梯田花卉生態農園」，其實在繡球花季前的4月也有楓葉季可以觀賞，目前園內種植的紫葉槭樹都已轉紅，觀賞期到5/12，想在春季拍出幽美楓紅照就先衝。而緊接著到來的繡球花季，園內將開滿遍地的繡球花花海，最佳觀賞期則在5、6月，超夢幻粉紫花海也不能錯過。



#大梯田花卉生態農園

地址：台北市北投區竹子湖路33-7號

電話：02-2861-6361





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隱藏版雙北賞花點：林口紫鳶農場

紫鳶農場有著壯觀的廣大鳶尾花海，不僅有必拍的紫色花海，也有米白、金黃、粉紅鳶尾花海並列左右，讓遊客們一次擁有四色漸層花海，輕鬆拍出被花海圍繞的夢幻打卡照。最佳賞花期多在每年3月底至4月底，目前已結束入園，想要朝聖現在就先設好提醒，明年3月一到馬上衝去怒拍一波。



#林口紫鳶農場（開放入園時間請參考官方粉絲團）

地址：新北市林口區頂福忠福路601之1號

電話： 0933-108-021





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隱藏版雙北賞花點：花卉試驗中心

一年四季都有花可賞的「花卉試驗中心」，不管是茶花、菊花、睡蓮、銀杏、楓葉、梅花、櫻花通通都能在這找到，是台北人也不見得知道的免費賞花秘境，不想人擠人賞花先收藏。近期是孤挺花、君子蘭、相思樹開花期，夏天則有薑荷花和天使草盛開，假日不知道去哪，不妨來花卉試驗中心，保證你有花可賞。



#花卉試驗中心

地址：台北市士林區仰德大道四段175巷32號

電話：02-2861-6361





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