每年一到夏天就是「超商冰品大亂鬥」主戰場，只要下樓到超商，就能吃到各式各樣、各國限定的冰淇淋、雪糕，想到都幸福。這次窩客島整理2024夏天必吃5款「超商話題冰品」新品，包含從日本引進的哈根達斯新口味，萌系卡通角色冰淇淋，還有台灣在地「春水堂」聯名冰品，看完下樓掃貨去。







日本哈根達斯冰淇淋：杏仁焦糖餅乾、提拉米蘇

日本超商才買得到的哈根達斯限定口味，台灣也吃得到了！這次7-ELEVEN引進哈根達斯迷你杯「杏仁焦糖餅乾冰淇淋、提拉米蘇起司冰淇淋」，兩款都在冰淇淋鋪上一層配量增添口感，「杏仁焦糖餅乾冰淇淋」吃得到脆脆的杏仁片、奶油餅乾，「提拉米蘇起司冰淇淋」則是覆蓋一層可可餅乾，只吃一杯真的不夠感足，在5月14日前還有2件79折、3件75折優惠，嚐鮮吃起來。







日本話題冰品：井村屋、山田村一

超夯日系冰淇淋「井村屋」這次在全家推出新品「巧克力蛋糕冰淇淋」以巧克力蛋糕為基底，搭上巧克力冰淇淋和巧克力醬，三種不同口感巧克力一次品嚐。7-ELEVEN則推出預購限定「山田村一醇芋頭三明治冰淇淋」，在虎皮蛋糕中間夾入義式冰淇淋、新鮮芋頭夾餡，芋頭控一定要吃過。





卡通主題冰品：蠟筆小新煉乳風味冰淇淋

可愛卡通主題冰品每次都是IG打卡熱門款，這次新品包含蠟筆小新「煉乳風味冰淇淋」小新變身成小白造型超可愛，就連內層封膜也都是巧思。不只有可愛蠟筆小新，三麗鷗鐵粉也有「美樂蒂擠擠冰、美樂蒂蜜桃乳酸風味雪糕、大眼蛙DD柑橘風味啾啾冰、大耳狗卡士達風味冰淇淋蛋糕」，分別在7-ELEVEN與全家開賣，IG打卡要拍。





春水堂聯名冰品：春水岩鹽烏瓦濃乳茶雪糕

在地奶茶控必喝「春水堂」今年夏天也推出冰品，特別與全家聯名推出「春水岩鹽烏瓦濃乳茶雪糕」，使用春水堂招牌烏瓦紅茶製成濃茶系奶茶雪糕，其中還吃得到濃抹茶布朗尼，增添口感與風味，奶茶控即日起衝全家就能掃貨嚐鮮。







哈根達斯日本限定冰淇淋販售資訊

販售通路：7-ELEVEN

售價：149元/杯(哈根達斯杏仁焦糖餅乾冰淇淋、提拉米蘇起司冰淇淋)

優惠活動：5月14日前指定品項2件79折、3件75折。



井村屋巧克力蛋糕冰淇淋販售資訊

販售通路：全家

售價：79元/個



山田村一醇芋頭三明治冰淇淋販售資訊

販售通路：7-ELEVEN預購

售價：89元/個



蠟筆小新煉乳風味冰淇淋販售資訊

販售通路：全家

售價：89元



春水岩鹽烏瓦濃乳茶雪糕販售資訊

販售通路：全家

售價：49元