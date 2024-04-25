全家霜淇淋5月新口味曝光！被耽誤的霜淇淋店「全家」，帶動全民吃冰的風潮，無論冷冬酷暑都想吃一根全家霜淇淋療癒一下。為了滿足冰控的需求，每個月期間限定的霜淇淋口味公布，便成為月底最期待的事。這次搶先曝光5月份新口味預計為「炭焙烏龍、竹炭香草」兩款，更謠傳將跨界和運動品牌「New Balance」聯名，預計將在5/5正式開賣，勢必將再掀打卡熱潮。
▲圖為全家茶口味霜淇淋資料照示意圖，非本次新口味(以下同)。
全家霜淇淋眾多口味中，「茶系列霜淇淋」為最受喜愛的口味，先前曾推出東方美人茶、荔枝烏龍、日安紅濃茶、四季金萱、靜岡抹茶等霜淇淋，都在當時成為必吃超商話題美食。近月來都以清爽水果口味主打的全家霜淇淋，再度將在5月推出最純粹的茶口味，預計口味有「炭焙烏龍、竹炭香草」雙口味，無論是單吃還是綜合口味都超搭。
此外，全家週末優惠也同步曝光，只要是全家會員於4/26-4/28 期間到門市消費，可享有特濃美式、仙女紅茶和不限口味的全家霜淇淋第2件10元加價購，就連即將停售的山丘藍台灣藍莓霜淇淋，也都可享有10元多一支優惠，週末就到全家喝咖啡、吃冰愜意一下。
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全家霜淇淋5月新口味
口味：炭焙烏龍、竹炭香草
開賣日：預計2024/5/5
全家週末優惠
活動時間：2024/4/26-4/28
優惠內容：
1、Let's Café 特濃美式 第2杯10元。
2、私品茶仙女紅茶 第2杯10元。
3、Fami!ce 不限口味 第2支10元 ，再+10元送Pocky香蕉棒一盒。