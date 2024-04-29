乘著海風，一起漫遊北海岸！新北市政府經濟發展局為了促進北海岸店家經濟發展，串聯新北市8個行政區，超過上百家的特色店家，推出了「青春山海線 悠遊玩新北」的系列活動，特別規劃了3條不同路線主題的青春小旅行限定遊程，結合了北海岸的人文歷史及美食等元素，有適合與朋友共遊的「海派甜心之旅」、適合挖掘歷史古物的「親鬆玩考古遊」，還有愛好登山踏青的「元氣活力之旅」，歡迎大家到新北體驗青春山海線的魅力。





新北市政府經濟發展局推動的青春山海線店家輔導計畫，至今已陸續協助53家業者，透過店面的空間場域改造、優化視覺設計、以及產品包裝的創新設計等，鼓勵業者升級創新，提升在地店家的營運量能，冀盼藉由補助計畫，提振商圈、帶動產業的營運效益，創造在地的消費商機。



青春山海線為了推動在地的特色發展、提升競爭力，今年持續招募特色店家，在地店家將配合新北市政府各局處的活動，不定期推出限定的活動優惠方案，想要搶好康優惠的民眾千萬不要錯過！



青春小旅行整合8個行政區的特色店家及觀光景點，推出3條限定遊程，分別為海派甜心之旅，是結合石門、金山、萬里三個區域帶民眾探索北海岸自然風景、品味金包里老街及富基漁港美食；親鬆玩考古遊以淡水、八里、三芝三個地區為主軸，可深入在地歷史文化，體驗亞洲首家的美式爆米花樂園；元氣活力之旅結合瑞芳、貢寮兩個地區，暢遊全台最美海岸的鐵道自行車，漫遊九份老街的豐富文化底蘊。



以下一日遊的遊程路線規劃提供民眾參考，歡迎大家走訪北海岸品嚐在地美食，欣賞山海美景外，並踴躍支持青春山海線的店家及商品！

●海派甜心之旅：

[石門]老梅石槽、富貴角燈塔→富基漁港→石門洞→[金山]金山老街→中山溫泉公園→金山神秘海岸&獅頭山燭台雙嶼→[萬里]藍色公路之維納斯海岸線



●親鬆玩考古遊：

[淡水]淡水殼牌穀倉→淡水老街→[八里]八里渡船頭老街→卡滋爆米花觀光工廠→十三行博物館→[三芝]三芝故事館→芝蘭公園海上平台



●元氣活力之旅：

[貢寮]深澳岬角(原象鼻岩，現水豚君岩)→深澳鐵道自行車→卯澳海洋驛站→[瑞芳]水湳洞-陰陽海奇景&十三層遺址→本山五坑坑道→九份老街

