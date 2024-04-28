4、5月韓劇片單來襲！隨著夯劇《淚之女王》即將迎來大結局，新一波熱門戲劇接戲上檔，由朱智勛、韓孝周共演的燒腦韓劇《支配物種》，耗資6億打造近未來時空，刺激抓內鬼同時兼顧粉紅泡泡，李帝勳再次回歸正義角色，《搜查班長1958》演繹警察身份，攜手李東輝、崔宇成一起辦案，還有EXO隊長Suho首度古裝劇，帥出新高度，以及「最帥刑警」魏嘏雋愛上女老師鄭麗媛，打造最浪漫師生戀，最後影帝柳俊烈領銜主演的劇集《The 8 Show》勾出人心最黑暗面，5部片單絕對不要錯過！

一、6億打造《支配物種》，朱智勛貼身護韓孝周，燒腦劇冒粉紅泡泡

由Disnry+耗資近6億台幣打造的劇集 《支配物種》，找來男神朱智勛、女神韓孝周飾演，《秘密森林》系列編劇李秀妍打造近未來「人造肉」時代，隨著全球資源匱乏，人造肉成為主流趨勢，韓孝周主演的「BF集團CEO尹自由」逐漸致富，卻也引來不肖人士覬覦，向她勒索高達800億金額，另一方面，她的生命同時遭受著威脅，只能請保鑣朱智勛維護安危，卻是抱著目的接近她，四面八方都是危機。



▲圖片來源／Disney+



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《支配物種》既燒腦又攻心計，韓孝周必須找出集團裡的內鬼，每每即將接近答案時，都會出現反轉發展，一改過往飾演角色的溫柔形象，這次飾演果決又霸道的CEO，但在遇到朱智勛時仍會融化，男方一句「我會保護妳」，刺激劇情中帶點粉紅泡泡，滿滿都是看點。



▲圖片來源／Disney+



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本劇朱智勛飾演的保鑣禹採耘，是一名退役軍官，擁有出色的武術實力和敏銳的觀察力與判斷力，為了尋找多年前攻擊隊友的恐怖組織「X公民」潛入BF集團，尤其是本片背景設定以近未來為主，秀出華麗的機器，連打鬥都用VR呈現，新穎的劇情帶給觀眾新的視覺享受，戲劇共10集，正在Disney+上線播出中。



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二、李帝勳回歸警察身份，《搜查班長1958》熱血三人幫辦案

《Signal信號》李帝勳再次回歸警察身份！由《熱血司祭》、《黑道律師文森佐》編劇朴才范所打造的刑警劇《搜查班長1958》，純樸誠實青年「朴英閑」，他號稱是全國最會抓偷牛賊的「警察」，被調派至鍾南警察局，展開一系列逗趣爆笑又緊張的警匪追逐劇。



▲圖片來源／Disney+



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李帝勳把青年「朴英閑」演繹得相當討喜，臉上掛著無邪笑容，靠著堅強毅力將嫌疑犯逮捕到案，攜手合作力大無窮的年輕警察「趙卿煥」（崔宇成飾演），還有只要盯上目標就不放嘴的瘋狗刑警「金相淳」（李東輝飾演），三人三色辦案模式，結合出最佳默契，背景故事拉回1958年代，辦案只能靠最「傳統」手段，雙腳找出線索，雙手逮捕犯人，沒了監視器的時代，依舊可以抓到兇手，打造出最熱血又青春的警探韓劇，僅是首播第一集就寫下全國平均收視率10%成績，每週五、六在Disney+播出。



▲圖片來源／Disney+



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三、EXO隊長Suho首度古裝劇，《世子消失了》愛上綁架犯女兒

天團偶像EXO隊長Suho這幾年努力在戲劇圈耕耘，首度主演古裝劇《世子消失了》，飾演男主角「世子李健」，過去都是時裝打扮的他，這次龍袍加冠，穿上世子服英姿颯爽，雖是首次參演古裝劇，但毫無違和感，不論是貴族韓服、王族服裝，都能輕輕鬆鬆駕馭，展現另一面帥氣感。



▲圖片來源／friDay影音



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劇裡，世子李健才貌雙全，擁有一副熱血心腸，卻目睹大妃與御醫私通，引來殺身之禍，他遭到不明人士追殺又擄走，卻在逃亡的路途間愛上綁架他的御醫女兒，兩人本是被預言為相剋宿命，命運卻老是將兩人不斷牽起，這對苦命鴛鴦結局為何？每週六、日在friDay影音播出。



▲圖片來源／friDay影音



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四、今春最浪漫羅曼史，《畢業》鄭麗媛、魏嘏雋大談師生戀

「最帥刑警」魏嘏雋自2021年參演《魷魚遊戲》後晉升為「國民男友」，他首度以主演身份參演浪漫羅曼史戲劇《畢業》，搭擋鄭麗媛打造最刻骨銘心的初戀故事。戲劇由《經常請吃飯的漂亮姐姐》的導演安畔錫執導，魏嘏雋一位新任講師，時隔10年再次與當年的恩師徐惠珍（鄭麗媛飾演）重逢，他已褪去了少年的青澀，多了一份成穩感。



▲圖片來源／翻攝自tvN官網



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預告片裡，兩位男女主角光是站在馬路對面，飄出陣陣曖昧氛圍，對著彼此露出笑容，暖陽照在兩人身上，浪漫氣氛感滿分，在年下男的溫柔攻勢下，鄭麗媛最終被擄獲，「有辦法不喜歡他嗎？如果有方法的話，告訴我。」小鹿蹦蹦跳的心動台詞連發，戲劇預計在5月11日開播。



▲圖片來源／翻攝自tvN官網



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五、《The 8 Show》勾出人心最黑暗面，參與越長獎金越高

還記得2021年風靡全球的《魷魚遊戲》嗎？Netflix再度推出生存遊戲大秀《The 8 Show》 ，8位大咖演員柳俊烈、千瑀嬉、朴正民、李悅音、朴解浚、李珠煐、文晶熙、裵晟祐領銜主演，8人為翻轉人生命運，決定參與遊戲製造唯一機會。



▲圖片來源／Netflix



▲圖片來源／Netflix



《The 8 Show》描述8個人被困在一棟神秘的8層建築中，一同參加這個高賭注節目，隨著他們參與的時間越長，獎金也越多。這場秀不需要任何技能或知識，只需要參賽者的「時間」。正式前導預告中，以詭異的提示「你真的想要來點有趣的？」開場，展示了遊戲中的隨機變化與每個看似不相關的事件，戲劇氛圍相當神秘又令人摸不著頭續，看完預告都紛紛想要一探究竟。劇集預計在5月17日於Netflix獨家上線。



▲圖片來源／Netflix



▲圖片來源／Netflix