玥老師在 Walker 占星預吿好運，獅子座愛情豐收桃花旺，射手座工作順利表現佳，天秤座人脈就是你的錢脈。





牡羊座：溫柔待人，緩和氣氛

整體運勢. ★★☆☆☆

愛情運勢. ★★★☆☆

金錢運勢. ★★★☆☆

事業運勢. ★★★★★

本週感情運勢不佳，連帶影響工作發展，暴脾氣的你很容易為了小事跟周遭的人發生衝突，隨時提醒自己，生氣時先深呼吸，緩和情緒再溝通。安排時間去戶外散心，找一個能讓你寧靜的地方釋放壓力。







金牛座：工作忙碌，整理思緒

整體運勢. ★★★☆☆

愛情運勢. ★★★★☆

金錢運勢. ★★★☆☆

事業運勢. ★★☆☆☆

新的一週工作繁忙，突發的狀況讓你增加許多工作量。除了打亂原先的計劃跟節奏，也造成你的焦慮感。別太擔心，重新整理一下手上的資訊，就能找到應變的方法。感情緣分不錯，跟伴侶求助，可以得到支援。







雙子座：財運轉強，值得努力

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

本週運勢佳，在金錢運方面也會有好的發展，工作時多思考，善用你聰明的大腦，改變舊有的模式，多跟其他領域的朋友交流，讓你發現新的商機。跟伴侶之間有問題，別用隱瞞的方式處理，坦承談心才能找到共識。







巨蟹座：遇到選擇，別太倉促

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週運勢略有不足，重要的事情盡量不要在這段時間做決定，以免在衝動之下，造成判斷錯誤。凡事持保留，多觀察會有不一樣的發現。職場中聽到他人的抱怨，請練習當個不表態的聽眾，才能讓你遠離是非紛爭。







獅子座：異性示好，愛情來了

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

本週桃花朵朵開，天生自帶王者的貴氣，讓你吸引異性的目光。跟心儀對象互動時，記得要展現溫柔體貼，有助於拉近彼此的距離。工作表現中上，與同事合作融洽，大方分享自身的經驗與資源，贏得職場好口碑。







處女座：煩惱雜事，放空喘息

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週運勢欠佳，需要為身邊的人事物煩惱，消耗你的時間跟心力。工作表現不如預期，無法掌握進度的情況，讓你感覺力不從心，變得煩躁不安。這段期間一定要保留喘息的空間，暫時放下完美主義，才能有更好的表現。







天秤座：經營人際，推動錢脈

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢順遂，工作方面多發揮自己的專業，有機會受到主管的提拔。走出習慣的生活圈，透過經營不同的人際關係，能帶動你周邊的錢脈。感情的部分需要多注意，跟異性保持適當的距離，避免伴侶打翻醋罈子。







天蠍座：理解伴侶，互相信任

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週在感情方面亮起紅燈，跟伴侶相處時需要特別小心，兩個人會因為意見不同產生衝突，提醒自己站在對方的角度思考，以減少彼此之間的猜疑。工作上別太僵化，用幽默的方式跟同事互動，有助於提升工作效率。







射手座：衝刺工作，表現突出

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

本週整體運勢佳，喜歡吃喝玩樂的你，這段時間請忍住，暫時別貪玩，把精力用在工作上，利用機會進修自身的專業，將會得到不錯的回報，讓你在激烈競爭的環境當中，依然能獲得他人的青睞。







摩羯座：家庭付出，維持平衡

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢考驗不斷，總是把工作擺第一的你，這段時間需要以家庭為重，多關心身邊的家人，在旁適時的給予協助，預防對方的問題惡化。感情方面還要多努力，小心因為一時的沒耐性，讓伴侶感到不滿。







水瓶座：身體疲憊，別太苛責

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢不佳，身體的疲憊讓你無法施展真正的實力，導致工作的表現差強人意，跟人溝通容易出現恍神的狀況，這陣子盡力就好，不用太苛責自己。空閒時間除了多休息，也能約三五好友相聚聊天，好好放鬆心情。







雙魚座：作息正常，減少出包

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週受到情緒影響，工作上容易有半途而廢的情形，面對懶散的問題，你可以列出時間表，按照進度執行工作，降低出包的機率。金錢運勢一般，想要增加財富，不能只聽他人建議，親自研究理財資訊更可靠。





人生總會遇到煩心的事情，記得留給自己一些空間，喘息一下，重現再出發！

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。