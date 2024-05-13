端午節連假不僅是一家團聚的好時機，更適合全家一同外出旅遊，無論是走進山間散步避暑、徜徉芬多精的洗禮，或投向大海的懷抱、欣賞浪花一朵朵，絕對不能錯過端午經典飄香美食—粽子，迷人的身形方便好攜帶，無論是前往哪個目的地的路上，肚子餓了隨時可食用，吃了再上，堪稱全家出遊最給力的神隊友！





在如此珍貴的休日旅程，想和全家人留下圓滿無雷的回憶，當然要吃最好的肉粽！新東陽肉粽因其口感和品質而聞名，每檔銷量超過20萬顆，累積高度超過5座玉山，鹹香飽滿的內餡光想像就讓人垂涎三尺，是老主顧、饕客不願錯過的難忘好味道！

新東陽粽子系列除了不可或缺的南北粽外，還有精心收納各種風味及口感層次的山珍海味的特色粽，都在今年推出的粽夏好禮，1組5顆的精選暢銷風味粽讓你不但意猶未盡，還衷心期待下一顆，官網預購已在老饕敲碗下開跑，現在買還送專屬保冷袋！https://bit.ly/3y1FWXJ



新東陽粽夏好禮 吃進嘴裡滿滿的海陸鮮香

每到端午準備送禮想與眾不同？或是想用特別美味的粽子，趁佳節款待自己與最愛的家人？無論你的需求是什麼，新東陽都能滿足你！尤其是新東陽今年推出的粽夏好禮，由暢銷頂級黑豬系列風味粽組成豪華陣容，搭配有鮑魚干貝黑豬肉粽、黑豬肉香腸粽、培根黑豬肉粽、湖州黑豬肉蛋黄粽及多穀養生粽等5款特色粽，就是要帶你享受海陸鮮香的絕美滋味，光聽品名就讓人食指大動。



黑豬肉本就是新東陽的主場，全系列嚴選台灣黑毛豬肉製成，不管送禮自用都安心無虞，可盡情享受黑豬肉的鹹香與彈牙。



▲鹹香夠味的培根黑豬肉粽



這次更豪邁加入鮮香軟嫩的干貝和飽滿Q彈的鮑魚等頂級食材，讓粽子的美味內涵從山林延伸向大海，咬下一口，在細緻糯米的引領下，咀嚼時迎接的豐富口感，及味蕾間收穫的山海鮮味，都讓人回味無窮。這飽納山海的心意，絕對是送禮首選，現在預購還送限量保冷袋，面子裡子都幫你充分準備，絕對讓人留下深刻的完美印象。



▲豐富海陸鮮香的鮑魚干貝黑豬肉粽

絕對奢華的創意粽 新東陽松露和牛粽

若期待耳目一新的滋味、想追求更尊榮的極致饗宴，新東陽還有松露和牛粽這個奢華選項，特選頂級澳洲和牛和義大利頂級松露蘑菇醬一起拌炒，再加入肥美多汁的杏飽菇，最後選用粒粒分明的糯米細細包覆。



▲松露和牛粽，特選頂級澳洲和牛及搭配濃郁松露凸顯層次滋味



和牛鮮甜軟嫩的滋味與松露迷人的香氣，都完整珍藏在這一顆粽子中，吃進的每一口都扎實地在味蕾舌尖留下令人回味無窮的美味爆擊，交織成豐富精彩且具層次的味覺印象！

山珍美味方便隨行，全家出遊原地上菜

除了蘊含山珍海味的粽夏好禮與頂級奢華的松露和牛粽，深受熟客推崇的經典台式肉粽、南部水煮粽，每每以清新香甜的栗子，在老饕的味蕾上留下無可取代的完美風味。除此之外，新東陽還有許多創新獨特粽，如一秒出國的韓式烤肉粽、沁涼消暑的冰心粽、養生美味的紫米八寶甜粽……都值得細細品嚐，琳瑯滿目的粽子選擇，兼具奢華及養生，一次滿足家人、親友的不同喜好，讓大家都能在自己的命定美味中，共度美好時光。

