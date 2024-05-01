帶你吃9間超人氣台中火車站小吃！台中火車站位在台中最早發展的中區，也是俗稱的舊城區，除了有多個古老地標必須朝聖外，周邊也聚集了許多古早味小吃，各個都是台中人從小吃到大的好滋味，窩客島這次便針對台中火車站周邊整理了9間必吃的人氣小吃，讓你下次一到台中，跟著清單吃透台中舊城區美食。





台中火車站周邊以第二市場為首，有許多台中人也愛的老字號美食，像是飄香70年的「高家意麵」，銅板價就能吃到大份量意麵，以及每桌必點的巨無霸燒賣；排隊人潮從早上就沒停過的「王家菜頭粿糯米腸」，販賣蘿蔔糕、糯米腸、煎蛋、豬血湯等，老饕早餐直接整套全點；另外還有6元炸紅豆饅頭、阿斗伯冷凍芋也都是在地人排隊也要吃到的人氣小吃攤，來台中舊城先跟著吃一波。





台中火車站周邊人氣小吃：高家意麵

部落客 熊胖の妃常生活 造訪 高家意麵 說：

這一碗端上來的時候，熊胖有點驚訝到，不是他的配料浮誇，而是這份量也太多了吧！多到讓熊胖都覺得不可思議啊！本來以為大約是一般陽春麵湯多麵少，結果這一碗是湯多麵更多<全文介紹>



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#高家意麵

地址：台中市中區綠川西街171號

電話：04-2221-2813







台中火車站周邊人氣小吃：顏記肉包餛飩湯

部落客 狐狸金的日常 造訪 顏記肉包餛飩湯 說：

包子餡十分單純，豬肉加上蔥花跟楜椒還有香料，包子皮蠻Q的不會因為裡頭的餡料湯汁影響變軟，個兒頭不大當點心或是搭配餛飩湯剛好<全文介紹>



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#顏記肉包餛飩湯

地址：台中市中區三民路二段103號

電話：04-2225-3234







台中火車站周邊人氣小吃：王家菜頭粿糯米腸

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 王家菜頭粿糯米腸 說：

提到台中第二市場排隊美食名單一定有「王家菜頭粿糯米腸」，菜單就賣蘿蔔糕、糯米腸、煎蛋、芋粿、豬血湯等小吃，也有提供組合推薦，不知道怎麼點就直接來一套！<全文介紹>



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#王家菜頭粿糯米腸

地址：台中市中區三民路二段87號

電話：04-2224-2318







台中火車站周邊人氣小吃：阿棋 三代福州意麵老店

部落客 熊胖の妃常生活 造訪 阿棋 三代福州意麵老店 說：

淋上香噴噴的肉燥就是絕佳的美味，這意麵就是熊胖最愛的那種，簡簡單單卻很美味，Q彈的麵條比起南投意麵來得寬一些，攪拌均勻之後吃真的是一口接一口。<全文介紹>



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#阿棋 三代福州意麵老店

地址：台中市中區三民路二段1之7號

電話：04-2220-4335







台中火車站周邊人氣小吃：天天饅頭

部落客 莎笠，小日子 造訪 天天饅頭 說：

已飄香70多年的下午茶小點，顆顆手作的紅豆餡料日式炸饅頭，外層香酥內餡甜蜜鬆軟，更是許多台中人從小吃到大，記憶中的樸實美味，在創辦人堅持下維持數十年不調漲，直到今年二月才改為一顆6元<全文介紹>



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#天天饅頭

地址：台中市中區台灣大道一段336巷

電話：04-2225-0868







台中火車站周邊人氣小吃：頂吉古早味火雞肉飯

部落客 艾瑞絲的吃貨日常 造訪 頂吉古早味火雞肉飯 說：

記得一定要加點這顆半熟蛋！絕對是讓這碗雞肉飯更美味的靈魂。飯單吃會有點硬，小心翼翼的刺破蛋黃慢慢拌入飯中，雞油香氣十足卻不油膩。油蔥酥的存在是畫龍點睛～三兩下就扒完一整碗❤️<全文介紹>



#頂吉古早味火雞肉飯

地址：台中市中區三民路三段57號

電話：04-2223-8667







台中火車站周邊人氣小吃：阿斗伯冷凍芋

部落客 小米食 造訪 阿斗伯冷凍芋 說：

身為一位土台南人，可是來台中之後，才知道原來芋頭除了入冰品之外還可以這樣單吃，入口鬆化軟綿、蜜甜入芋心，冰冰涼涼的喜番<全文介紹>



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#阿斗伯冷凍芋

地址：台中市中區成功路356號

電話：04-2221-8061







台中火車站周邊人氣小吃：傳記正老牌香菇肉羹

部落客 熊胖の妃常生活 造訪 傳記正老牌香菇肉羹 說：

這一家的特色就是用盤子裝的，雖然熊胖早已知道，不過妃妃倒是有點訝異，更訝異的是鮮少看到肉羹上會放一塊甜甜的醃蘿蔔<全文介紹>



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#傳記正老牌香菇肉羹

地址：台中市中區綠川西街167號

電話：04-2227-9569







台中火車站周邊人氣小吃：山河魯肉飯

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 山河魯肉飯 說：

爌肉使用三層肉，肥肉瘦肉分佈非常分明，肉質軟爛用筷子輕輕一夾就斷了，豬肉處理得非常好，豬皮沒有豬毛與豬腥味，滷汁滷得相當透，這塊肉根本就是白飯殺手。<全文介紹>



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#山河魯肉飯

地址：台中市中區公有第二零售市場

電話：04-2220-6995



