東京又多一間必吃的蒙布朗！2024年4月17日，原宿的東急廣場「Harakado」2樓即將開設法國巴黎蒙布朗名店「ANGELINA」。1984年時，ANGELINA 首次登陸日本，第一間分店開在銀座，2016年，相隔約30年的歷史，ANGELINA 可內用的店面終於強勢回歸！想吃貴婦級、網美級甜點、愛打卡的人，絕對不能錯過！

巴黎蒙布朗名店ANGELINA

「Angelina」於1903年創立，始終受到巴黎人的喜愛，目前在全球10個國家開設了27家分店。本次介紹的表參道店位於表參道大街旁，完美再現了巴黎總店的室內裝潢。店內提供多款餐點，包括招牌蒙布朗蛋糕、酪梨吐司等。



▲圖片來源／株式会社アンジェリーナジャパン



蒙布朗使用法國高品質栗子，製成濃郁的栗子餡，內含豐富的奶油，底部則是酥脆的蛋白餅。如果一大顆吃不完，又或者是有健康上的考量，店內也提供日本限定的迷你尺寸，可供選擇。迷你尺寸售價900圓，原尺寸售價1,400日圓。



▲圖片來源／株式会社アンジェリーナジャパン





熱巧克力

濃郁的熱巧克力源自創業以來，風味和人氣一直延續至今，消費者可以把奶霜加入其中，享受濃郁的乳香。價格為1,300日圓。



▲圖片來源／株式会社アンジェリーナジャパン





酪梨法式吐司

這道餐點的法式吐司鋪上濃郁的奶油和帕馬森起司，再塗上奶油乳酪、鷹嘴豆泥，最後以華麗的玫瑰造型酪梨作為點綴。其他配菜則包含花椰菜、甜菜根、紅蘿蔔和南瓜籽。價格為2,300日圓。



▲圖片來源／株式会社アンジェリーナジャパン





時鐘夫人套餐

時鐘夫人套餐價格2,100日圓，以散發香濃奶油味的可頌麵包，夾上白醬汁、火腿、起司，再放上荷包蛋，這是法國的經典輕食菜單。推薦給想要來點鹹食當作下午茶的人。



▲圖片來源／株式会社アンジェリーナジャパン





ANGELINA焗烤寬麵

ANGELINA焗烤寬麵價格為2,300日圓，這盤的焗烤寬麵總共疊了4層，麵皮內夾有低溫長時間燉煮的牛肉和番茄，調味料則包含瑪德琳醬和起司，凝聚了完美的法式風味。



▲圖片來源／株式会社アンジェリーナジャパン

焦糖法式吐司

主廚在製作過程會將麵包片烘烤至內鬆外脆，適合搭配濃郁的焦糖醬一同享用。價格為1,600日圓。



▲圖片來源／株式会社アンジェリーナジャパン





■餐廳資訊

地址：東京都澀谷區神宮前6-31-21 HARAKADO 2樓（表參道通沿路有專用入口）

營業時間：11：00〜21:：00（20：00最後點餐）

預約：不接受預約，僅現場排隊

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