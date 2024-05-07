暑假即將到來，想好要帶家中老小去哪裡玩了嗎？作為台灣離島面積第二大的澎湖，本就是國人旅遊勝地，再加上近期花火節開跑，讓原本人潮眾多的澎湖又增添不少名氣及觀光客，不僅如此，這裡其實還有很多景點可以去打卡拍美照，窩客島整理了澎湖「7個必去旅遊景點」，讓你逛完花火節時，還能到鄰近地方走走逛逛！





位在澎湖馬公市天后宮旁的「中央老街」，因其歷史悠久且發展最早，也被稱作是「澎湖第一街」，這裡聚集了許多商家，無論是名產黑糖糕，或是中藥茶葉蛋，都能在這裡買到；而同樣位於馬公市的「丑丑館」，不僅入館免門票，裡面還有各式各樣的小丑魚，適合親子及情侶前往；最後則是湖西鄉的「奎壁山摩西分海」，其因潮汐影響，於退潮時海中會出現一條可供人行走的道路，是個充滿大自然魅力的奇妙景觀。





澎湖景點推薦：澎湖中央老街

部落客 Bernice的隨手筆記 造訪 澎湖中央老街 說：

天后宮旁的中央街，是澎湖發展最早歷史最悠久的一條街，因此也有「第一街」之稱，短短兩百公尺的閩式商店街，可看到四百多年歷史的四眼井、摸乳巷、施公祠等，許多在地傳統特產都由此發跡，澎湖必買的黑糖糕、干貝醬、冰心糕這裡都買得到；所以說來到澎湖一定要來中央老街走走。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃澎湖中央老街

地址：澎湖縣馬公市中央街







澎湖景點推薦：風櫃洞

部落客 Bernice的隨手筆記 造訪 風櫃洞 說：

據說來澎湖如果沒來風櫃洞就不算來過，所以我來啦；風櫃位在風櫃半島的尾端，是一個非常古老的漁村，由於海浪長年的沖擊，形成了狹長的海蝕溝及海蝕洞，因風櫃濤聲、水柱噴潮、海水抽吸聲等三大奇觀而聞名；也因侯孝賢的電影「風櫃來的人」一片，而使風櫃聲名大噪，一度還成為澎湖的代名詞。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃風櫃洞

地址：澎湖縣馬公市風櫃里





澎湖景點推薦：澎湖丑丑館

部落客 萱兒Ann 造訪 澎湖丑丑館 說：

二樓為，康倪海洋生技-丑丑館 ，是以觀賞20種獨特的小丑魚為主，許多都是由澎湖科技大學培育的物種喔!!，共設置20個魚缸~ 每個魚缸中養殖 1~2隻小丑魚，隨行還有親切的解說員帶領進入繽紛的海洋世界，不只大人，也可以讓小朋友更了解小丑魚的生態。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃澎湖丑丑館

地址：澎湖縣馬公市光華里172號

電話：06-9211033







澎湖景點推薦：奎壁山摩西分海

部落客 小凉 造訪 奎壁山摩西分海 說：

摩西分海有鐵門管制，開放時才會打開，可看一旁的旗子顏色，紅色禁止通行、黃色建議勿通行、綠色可通行。分海時間除了受潮汐力量影響之外，仍受海象、風力等因素影響，所以建議提早20-30分鐘前往等待，等待時間可在附近拍照或是在休息區等候都很ok唷~~<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃奎壁山摩西分海

地址：澎湖縣湖西鄉北寮村







澎湖景點推薦：菓葉灰窯

部落客 YU 造訪 菓葉灰窯 說：

菓葉村是澎湖的湖西鄉東部的小漁村，早期有一個專製石灰的窯廠「菓葉灰窯」，停用之後經過一番整修，變得像古堡一樣神秘又夢幻，是網美來澎湖必拍的熱門打卡點！可以與附近的「菓葉觀日樓」一起安排，這裡也是欣賞日出的著名地標哦~<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃菓葉灰窯

地址：澎湖縣湖西鄉菓葉村

電話：0921-730-013







澎湖景點推薦：花菜干青螺外灘休閒娛樂空間

部落客 西莉亞玩樂人生 造訪 花菜干青螺外灘休閒娛樂空間 說：

花菜干青螺外灘休閒娛樂空間外觀相當復古唯美，光外觀就吸引許多網美特地前來拍照留影。但是走過路過千萬別錯過，來到這裡也可以入內購買澎湖當地知名海鮮商品，甚至可以留些時間前往二樓享用美味餐點，順道來一場花枝排DIY體驗。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃花菜干青螺外灘休閒娛樂空間

地址：澎湖縣湖西鄉68-2

電話：06-9922507







澎湖景點推薦：林投金沙灘

部落客 大妹 Damei 造訪 林投金沙灘 說：

愛這片海洋，更想好好守護他。林投金沙灘是這趟澎湖旅行裡最喜歡的地方，正中午因為陽光照射下更加耀眼的白沙、藍綠色漸層的海洋都是我捨不得離開的原因，甚至我可以在這待上好幾小時！不遠處的及林春咖啡，選擇外帶咖啡走回沙灘上，喝杯爽口的冰拿鐵，愜意又幸福的一切是海島專屬呢。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃林投金沙灘

地址：澎湖縣湖西鄉885林投村



