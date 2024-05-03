雲林比你想的還美！雖然提到雲林，大多數人都只知道劍湖山、北港朝天宮等知名景點，但雲林其實也深藏不少自然美景，許多網美們都會特地前來朝聖、美拍，窩客島這次就精選5個「雲林打卡景點」，包括空中木棧步道、超狹窄的繩索吊橋，以及5月必拍的絕美百合花海，通通都能在雲林一次攻略。





雲林不是只有劍湖山好玩，同樣位在古坑區的還有的「雲嶺之丘」，讓你免爬山、開車就能欣賞到高海拔的山嵐、落日美景，也可以順遊附近的「木馬古道」，步道兩旁有竹林、柳杉林圍繞，終點處還有超獨特的空中木棧道等你來打卡；如果想拍網美打卡照，則不能錯過有廣大佔地的「四湖長春園芸孤挺花園」，近期正值鐵炮百合、百日草的開花期，讓你一次擁有超夢幻雪白花海、繽紛的五彩花海美拍。





雲林必拍打卡景點推薦：雲嶺之丘

走路5分鐘到達的絕美觀景台！擁有360度無死角觀景台的「雲嶺之丘」，不僅能飽覽周遭壯闊的山嵐美景，也是欣賞夕陽、雲海、觀星的絕佳觀賞點，尤其是在開車就能到達的位置，讓旅客免爬山、開車就能輕鬆攻略，也可以順遊附近的「木馬古道」，一路走訪竹林小徑、空中木棧道等特色景觀。



#雲嶺之丘

地址：雲林縣古坑鄉

電話：05-583-1456





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雲林必拍打卡景點推薦：四湖長春園藝孤挺花園

雲林也有超夢幻的雪白花海！每年5月一到，便是「長春園芸孤挺花園」鐵炮百合開花時期，整片廣大的雪白花海在陽光照射下更顯得閃閃發光，網美每年必拍打卡行程絕對不會少了它，一旁還有金黃色向日葵、五彩繽紛的百日草盛開，讓你一次收獲各種超壯觀的IG花海美拍照。



#四湖長春園藝孤挺花園

地址：雲林縣四湖鄉保安路87號-對面號

電話：0911-100-354





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雲林必拍打卡景點推薦：華山小天梯&情人橋

有著「華山小天梯」之稱的華山溪吊橋，以特殊工法形成優美橋形的同時，也保持的平穩不晃的特色，走過吊橋後，有木棧道通往觀景平台，可以欣賞整個吊橋美景，而隱藏在上方的「情人橋」更是受人矚目的打卡勝地，是只能2人通過的超狹窄繩索吊橋，來拍網美打卡點，也能來場刺激的體驗，近年也有新添繩索，增加防護功能，讓原本不敢挑戰的旅客也能成功攻略。



#華山小天梯&情人橋

地址：雲林縣古坑鄉

電話：05-590-0488





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雲林景點推薦：三條崙海水浴場親水公園

在1927年開闢的三條崙海水浴場，至今已有百年歷史，從早期便是雲嘉人夏日玩水消暑的勝地，也是看夕陽落入海平面的絕佳位置，而近期還有浮木盪鞦韆，以蔚藍海天為背景，形成夢幻度假感的打卡景點，吸引許多網美朝聖，不論是白日藍天、落日橘紅色的天空，倒影在廣闊海平面上都超夢幻。



#三條崙海水浴場親水公園

地址：雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包公廟後方

電話：05-772-1941





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雲林必拍打卡景點推薦：木馬古道

作為早期運輸木材的木馬古道，沿途皆有柳杉林、孟竹宗景觀圍繞，走在古道中可以一邊欣賞兩旁幽深的林蔭之美，終點處還有被高架支撐的空中木棧道，獨特的步道更是不能錯過的打卡點之一，推薦來木馬古道前，可以先前往與步道連通、一樣被竹林圍繞的「五元二角」，也能順路觀賞「雲嶺之丘」的山嵐美景，完攻整條步道、景觀台。



#木馬古道

地址：雲林縣古坑鄉





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