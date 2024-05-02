在高雄享譽盛名的水刺床韓式烤肉餐廳，即將推出期間限定的母親節四人烤肉套餐，讓您與家人一同在這個特別的節日中體驗極致美味。水刺床不僅是家傳承韓國烤肉精髓的餐廳，更是您對親愛的媽咪表達感激與愛意的最佳場所，這套夢幻烤肉套餐將於5/3~5/12日供應，水刺床將帶您感受王室等級的專人烤肉服務，以及釜山主廚的悉心製作的韓式小菜，更有免費續加服務，讓您和家人共享美好時光，寵愛媽咪的最佳選擇！







如果您是尋找道地韓國烤肉體驗的美食愛好者，水刺床韓式烤肉餐廳絕對是您不容錯過的餐廳之一，無論是享受頂級肉品的美味，還是感受濃郁韓國風情的用餐體驗，這裡都能滿足您的味蕾與心靈，快來預訂座位，開啟一場美食之旅吧！

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母親節限定夢幻四人烤肉套餐

嚴選肉品

• 頂級日本 A5 和牛肋眼(260g±5%)：極致鮮嫩多汁，每一口都是奢華的享受

• 美國 CAB 認證無骨牛小排(200g±5%)：口感鮮美，帶著牛肉獨特的香氣

• 西班牙頂級豬肋條(150g±5%)：肉質細嫩，入口即化，絕對讓媽咪感受到溫暖和愛意

• 伊比利豬梅花薄片(150g±5%)：均勻的油花交織，口感豐盈濃郁

• 台灣信功豬五花(200g±5%)：熱銷全球，豐富的膠原蛋白肥而不膩









主食

韓式營養飯 X2 (可加價升級石鍋/全州拌飯)

風味湯品

經典湯品 X1 (韓式大醬湯/泡菜豬肉鍋/韓式豆腐鍋/韓式部隊鍋 四選一)

韓式煎餅

韓式煎餅 X1 (馬鈴薯/泡菜/海鮮三選一)

特別加碼

韓式風味餐點 X1 (辣拌魷魚/辣炒年糕/韓國雜菜三選一）





水刺床一號店｜澄清店

地址 : 高雄市三民區澄清路 542 號

電話 : 07-767-0686



水刺床二號店｜青海店

地址 : 高雄市鼓山區青海路 207 號

電話 : 07-586-6222