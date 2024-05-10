玥老師在 Walker 占星提醒大家，雙子座不管閒事沒煩惱，巨蟹座有桃花還要多判斷，射手座破財消災好好溝通。





牡羊座：貴人相助，工作加分

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週貴人運勢佳，在工作方面的表現，也是有所進展，當你遇到卡關的時候，換個想法，這就是展現過人實力的好機會。提醒自己用積極的態度請教其他前輩，自然能吸引貴人相助，幫你解決問題。







金牛座：委婉表達，以免衝突

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢需要注意口舌是非的問題，尤其在感情方面，就算是親近的人也不能說話太直接。溝通時，委婉的表達想法，以免無意間傷害到對方。職場發展一般，管理好情緒替自己省下不必要的麻煩。







雙子座：捲入紛爭，不管閒事

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週運勢不足，你容易因為受到好奇心的驅使，去打聽他人的八卦，一個不小心捲入別人的紛爭中。這段時間提醒自己別管閒事就對了。工作的部分還要多加油，熟悉的業務也要仔細檢查，以免有任何疏失。







巨蟹座：桃花來臨，理智判斷

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢好壞各半，身邊出現對你示好的異性，一點舉動就在你心中上演小劇場，建議先瞭解對方的生活，最好雙方有共同的朋友，進一步認識後再作考慮，預防在感情上受傷。財運不佳，遠離高風險的理財產品。







獅子座：努力工作，預防拖延

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週，工作運勢欠佳，職場中不能太自信，凡事都要有備案，面對他人的口頭承諾，別太相信聽聽就好。專心在自己負責的任務上，試著研究一套工作流程，跟著團體的進度執行，讓你達成目標。







處女座：異性緣佳，伴侶陪伴

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週外緣運勢亮眼，職場中，有事沒事多跟他人互動，不用怕麻煩別人，彼此相互支援，更能幫助你拓展人際關係。工作運勢中上，別一個人傻傻埋頭苦幹，有機會在主管面前發揮專長，讓對方對你留下好印象。







天秤座：意外情況，謹慎行事

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週不能大意，出門在外多要注意突發狀況，預留彈性的時間，真的遇到意外，千萬別急著草率解決，用謹慎的方式處理事情，才能減少損失。受到財運不足的影響，隨身攜帶的物品也要小心保管。







天蠍座：研究理財，投資獲利

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

本週財運亨通，打開你對錢的敏銳度，花時間研究市場的趨勢，嘗試新的投資項目，可以讓你掌握到賺錢的機會。在工作方面的發展不錯，洽談合作的朋友，記得跟客戶維持良好的關係，讓彼此的互動更順利。







射手座：破財消災，好好溝通

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週受到磁場的干擾，影響你的各方面的表現，特別在財運的部分，容易遇到破財的事情。這時候請克制你的壞脾氣，保持冷靜處理問題才是有效率的方式。記得跟伴侶相處時，別把自己負面情緒遷怒到對方身上唷！







摩羯座：大展身手，表現突出

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢很適合大展身手，在職場上不用怕麻煩，有機會盡量爭取，就算是棘手的案件，你也可以找到解決的辦法，贏得主管的認同。財運轉強，想要經營副業的朋友，可以利用這段時間好好思考規劃，會有所進展。







水瓶座：創意思考，轉換跑道

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週進入變動的磁場，讓個性跳躍的你如魚得水。職場外緣運佳，只要是與人接觸的工作，在互動時表現你的熱誠都能得到好的回應，如果想要轉換跑道或是嘗試新的模式，多跟朋友交流，也可以幫助你激發創意。







雙魚座：犒賞自己，享受生活

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢平平，整體發展都在預期之中，這段時間可以好好放鬆，利用放假安排自己喜歡的休閒娛樂。工作成績尚可，按照自己的腳步，就能完成分內工作。感情緣分佳，有機會多認識朋友，讓你早日脫單！





意外總讓我們手忙腳亂，試著先深呼吸，調整思緒後，才能想到更好的方法。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。