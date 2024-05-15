啤酒控們～預備～～起！一年一度的全家便利商店台灣啤酒節終於開跑啦～今年台灣啤酒也做好讓大家暢飲台啤的準備，推出台灣啤酒全系列（含新品）任3件82折的超優惠，還有限量獨家啤酒手把杯加價購只要49元，一起用專屬酒杯大口乾杯喝啤酒、氣氛超嗨超歡樂！活動期間於2024/5/15至6/11止，快趁優惠到全家便利商店爆買一波！



台灣啤酒節活動限定！一起用「集氣」手把杯一起乾杯為生活加油打氣！

為慶祝台灣啤酒節，台灣啤酒特別設計2款「集氣手把杯」，乾杯時杯上圖案能夠對碰擊拳，就像運動選手一樣為彼此加油打氣，杯子有500cc大容量，超適合與親朋好友歡樂聚會時暢飲啤酒使用，一起互相乾杯集氣！只要購買本次活動促銷啤酒系列品項金牌啤酒、經典啤酒、金牌ONE，以及全新的乖乖奶油椰子聯名啤酒，就能用49元的超高CP值限定加價購，換到隨機出貨的手把杯盲盒，還有兩款可以一次收集！





台灣啤酒強強聯手乖乖推出超狂聯名商品，讓人喝了也乖乖！

啤酒節另一大亮點，就是只要有「它」在，電器設備就會乖乖運作的在地超強零食「乖乖奶油椰子」，保庇神力說是台灣最強都市傳說也不為過，就連台積電也都臣服在乖乖奶油椰子的力量之下！如此強大的乖乖奶油椰子今年也和台灣啤酒強強聯手，推出超好喝的乖乖奶油椰子啤酒，成為啤酒與零食跨界年度巨作！



乖乖奶油椰子啤酒有著乖乖奶油椰子的玉米餅奶油香甜、台啤清爽暢快的氣泡感，更額外添加5%的沁涼椰子水，讓乖乖奶油椰子啤酒入口喝起來清涼感十足、微醺感且尾韻還帶點麥香，悶熱天氣喝一杯，消暑解渴超爽快，是大人專屬的夏日飲料！用乖乖奶油椰子啤酒配上乖乖奶油椰子口味，打造史上最強運組合，綠燈順暢程度double！



暢快時光別錯過，全家便利商店期間限定台灣啤酒節等你來

享受清爽暢快的歡樂啤酒時光，就是台灣啤酒節啦！活動期間從2024/5/15至6/11止，只要到全家便利商店購買，立刻擁有台灣啤酒全系列（含新品）任3件82折、獨家啤酒手把杯49元加價購的獨家優惠，跟朋友一起享受集氣乾杯的歡樂暢飲時光吧！

