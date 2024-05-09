來南投不能沒去過！假日想出遊踏青，好山好水的南投絕對是不會出錯的好選擇，不論是遊賞日月潭周邊景點，還是上山踏青、活動筋骨，都能觀賞到南投自然美景，這次窩客島蒐羅了7個「南投自然系景點」，包括晚霞雲海步道、15分鐘攻頂親民百岳，每個都超平易近人，普通人也能輕鬆攻略。





來南投不妨來挑戰超平易好走的「塔塔加步道」，沿途可以看到遠處山嵐美景，不少人會在這野餐、看晚霞雲海；「石門山」全程沿著山稜打造健行步道，不僅坡緩好走，腳程快的一般人也能15分鐘就攻頂，甚至被稱為「最親民的百岳」，讓你不費力就能拍出絕美攻頂照；而作為台灣公路最高點的「武嶺」，更是開車就能直接抵達，除了是知名賞雪點外，平時也是觀星勝地，一年四季都吸引許多遊客前來朝聖。





南投自然系景點：塔塔加步道

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 塔塔加步道 說：

傍晚看到這麼美麗的雲海!這有如仙境般的美景!讓人看了都沉醉了!一整天的疲勞都被徹底的淨化了!<全文介紹>



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#塔塔加步道

地址：南投縣信義鄉







南投自然系景點：貓囒山步道

部落客 一葉之頁 造訪 貓囒山步道 說：

貓囒山步道總長約一公里，沿途沒有什麼階梯，幾乎都是爬坡，就算走得慢、休息得多，來回也是最多一個半小時即可結束，是非常平易近人的登山步道。<全文介紹>



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#貓囒山步道

地址：南投縣魚池鄉中山路292號

電話：04-9285-5668







南投自然系景點：鯉魚潭步道

部落客 貪吃猴 造訪 鯉魚潭步道 說：

第一次來到埔里鯉魚潭步道，想不到這裡風景是真的美，悠哉地走在森林步道欣賞美麗的湖面，日落時分更有夕陽美景，加上南投埔里山城群山環繞的景色，實在讓人相當放鬆<全文介紹>



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#鯉魚潭步道

地址：南投縣埔里鎮







南投自然系景點：溪頭自然教育園區

部落客 快門下的幸福 造訪 溪頭自然教育園區 說：

一路上走走停停，但步道路面相當的平整，且步道上除了遊客外也不會出現任何車輛，推著嬰兒推車是很舒適與安全的感受喔，雖然一路上是上坡真的超累！<全文介紹>



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#溪頭自然教育園區

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號

電話：04-9261-2210







南投自然系景點：武嶺

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 武嶺 說：

除了雪景外，其他季節的武嶺景色也是相當迷人的，除了優美景色外，同時也是觀星賞月、賞雲海、賞雪好去處，距離清境農場約半小時至四十分鐘車程，可以安排順遊！<全文介紹>



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#武嶺

地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號

電話：04-2599-1195







南投自然系景點：環湖自行車道

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 環湖自行車道 說：

向山落羽松及水濱婚紗廣場是向山段最熱門的停靠點，每年秋冬落羽松的變化美的令人讚嘆，不過夏天一片綠蔭也別有一番味道。無論如何，一年四季都適合來旅行，感受季節特色的變化。<全文介紹>



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#環湖自行車道

地址：南投縣魚池鄉環湖公路22號

電話： 04-9285-5668







南投自然系景點：

部落客 貪吃猴 造訪 石門山 說：

沿途走在稜線上都是緩坡，親民好走的健行路線，一般人約30分鐘就可登頂，腳程快的可以15~20分鐘，不過既然是輕鬆路線，沒有趕時間就來這裡跟朋友散步聊天賞風景拍拍照也是不錯<全文介紹>



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#石門山

地址：南投縣仁愛鄉



