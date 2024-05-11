人氣不減，每次發新作都引發全日本上班族請假風潮的遊戲大作《魔物獵人》在2024年迎來系列20周年啦！為了慶祝20週年，遊戲官方將於2024年7月19日至9月8日的52天內，在東京六本木山丘・森藝術中心畫廊舉辦「魔物獵人20週年-大狩獵展-」展覽！暑假檔期，有兒女的帶兒女、有老婆老公的帶老婆老公，親朋好友揪一揪，準備衝一發！

魔物獵人20周年紀念展

展場內將提供各種有趣的互動設施，讓遊客可以沉浸式地體驗「魔物獵人」的世界觀，包括「週年紀念劇院」、「武器投影」、「防具互動」、「魔物圖鑑AR體驗」、「黑龍來襲」，當然，展場內的商店也會販售各種紀念商品。







魔物獵人20周年紀念展：週年紀念劇院

劇院可以供玩家一次回顧歷代17部作品的動畫，只要觀賞，就能立刻喚醒身為獵人的記憶，回到那開闊的世界！







魔物獵人20周年紀念展：武器投影

玩家可以透過投影儀，體驗製作武器的過程。在《魔物獵人世界：冰原》登場的全14種武器都能選擇，玩家選擇的武器將直接出現在眼前！實際看到武器的大小和質感過後，對於魔物獵人的感情想必能夠進一步加深。







魔物獵人20周年紀念展：魔物圖鑑AR體驗

玩家可以透過最新的AR頭戴式裝置「-Meta Quest 3-」，和超大型魔物近距離接觸！除了雄火龍和岩龍外，人氣超高的轟龍和優雅的鋼龍也會登場喔！需要注意的是，10歲以上至12歲以下的孩童需要在父母或監護人的陪同下，並需要得到父母或監護人的同意，才能配戴。10歲以下的孩童則無法體驗AR頭戴式裝置。







魔物獵人20周年紀念展：近距離接觸鋼龍







魔物獵人20周年紀念展：黑龍來襲

黑龍Fatalis將化為超大雕像，玩家可以和經典的強大古龍合照。魔物獵人展的早鳥票已經於2024年4月25日起開始發售，一般發售則預計於2024年5月22日起開始販售。如果趕不上暑假檔期，2025年初春也將在大阪舉辦。



活動名稱：「魔物獵人20週年-大狩獵展-」活動期間：2024年7月19日～9月8日活動地點：森藝術中心畫廊（六本木山丘森塔52樓）地址：東京都港區六本木6-10-1票價：7/18前平日一般票：未滿13歲學童1,200日圓，13歲以上3,200日圓7/18以前周末假日票：未滿13歲學童1,500日圓，13歲以上3,500日圓7/19以後平日票：未滿13歲學童1,800日圓，13歲以上3,700日圓7/19以後周末假日票：未滿13歲學童1,900日圓，13歲以上3,900日圓以上票價皆含稅