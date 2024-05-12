夏天快到了，應該有不少人已經安排好去沖繩衝浪、浮潛、自潛的行程了吧！如果你還沒安排陸地上的行程，推薦這間位在那霸的網美工業風漢堡店 LITOR ！和一般講究肥美肉排的美式漢堡店不同， LITOR 在2024年間推出了酪梨和檸檬羅勒漢堡，主打清爽風！店門口也很適合拍照打卡喔！

LITOR

LITOR 於2023年6月正式開幕，至今為止推出了不少以水果為主要食材的清爽漢堡，使用過的水果包含鳳梨、香蕉、奇異果和蘋果。2024年夏季的新商品則使用了酪梨和檸檬。夏天容易使人喪失食慾，酪梨和檸檬不同於其他水果的口感反而能夠開胃喔。







LITOR：P.I.G. （Paint It, Good）酪梨漢堡

酪梨漢堡售價1,950日圓，酪梨的奶油質感和香脆的原創芝麻沙拉醬相互融合，突顯了漢堡肉的多汁美味。此外，泡菜獨特的酸味更為風味增添了深度和層次。







LITOR：Fix Me 檸檬羅勒漢堡

檸檬羅勒漢堡價格 1,900日圓，含税，羅勒、起司和漢堡肉的組合呈現出濃重的意大利風味。不只如此，在蜂蜜中浸泡過的檸檬會瞬間在口中炸出甜酸風味，而炸洋蔥的酥脆口感則增加了嚼勁，避免軟硬度太為單一。這道料理特別適合沒有胃口的人。



■餐廳資訊

地址：沖繩市那覇市久茂地3-25-20

交通方式：國際通徒步3分鐘

營業時間：11：00〜23：00

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