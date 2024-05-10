基隆看海景點推薦！台玩最北端基隆，除了基隆夜市美食吸引人之外，基隆港、北海岸的景色也是最佳美拍景點，這次窩客島搜集5大「基隆看海景點」推薦清單，最新打卡點「基隆塔、望海巷景觀橋」一定要拍，還有夢幻海景大武崙沙灘、望幽谷步道，以及隱藏版「正濱漁港觀景台」通通要打卡。







基隆最新看海景點：基隆塔、望海巷景觀橋

近半年最新的基隆看海景點，包含基隆港旁的新地標「基隆塔」，搭乘直達電梯到達近57公尺高的頂層，是眺望基隆港、基隆嶼的最佳視野。另一新景點「望海巷景觀橋」，是連接望海巷漁港兩側的跨海觀景橋，可以360度無死角欣賞山海景色，更推薦可以騎著自行車邊玩邊打卡。





▲圖片來源：部落客「D&W黑白雙搭」(上圖)、「兩隻小豬」（下圖）於窩客島分享之文章。



基隆隱藏版看海景點：基隆原住民文化會館

想要拍「正濱漁港」，不要只有彩色漁港的打卡照！網友推薦「隱藏版基隆」看海景點，地點就位在「基隆原住民文化會館」，搭電梯直上5樓觀景台，享受270度三面觀景視野，可以看海景、還能看到彩色正濱漁港，下次到正濱漁港就先上觀景台拍美照。





▲圖片來源：部落客「大海愛上藍天」於窩客島分享之文章。

基隆熱門看海景點：望幽谷濱海步道、大武崙沙灘

到基隆的海景美照，真的不能忘記熱門的海景打卡點，帶著大小朋友可以直接衝「大武崙沙灘」玩沙拍看海打卡照，如果想簡單散步拍美照，最推薦「望幽谷濱海步道」，順著階梯邊走邊欣賞基隆的海岸線美景，其中還有必拍的涼亭「濶天亭」堪稱美照製造機，一定要踩點。





▲圖片來源：部落客「靜怡＆大顆呆」(上圖)、「貪吃猴」（下圖）於窩客島分享之文章。





基隆塔在哪裡

地址： 基隆市中正區義二路128號



望海巷景觀橋在哪裡

地址： 基隆市中正區北寧路373號



基隆原住民文化會館在哪裡

地址：基隆市中正區正濱路116巷75號



大武崙沙灘在哪裡

地址：基隆市安樂區湖海路二段（Google地標：大武崙白沙灘）



望幽谷濱海步道在哪裡

地址：基隆市中正區八斗街（Google地標：幽谷濱海步道）