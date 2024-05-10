乖乖食堂上菜囉！秉持著「乖乖食堂，美味擔當」的品牌精神，以市面上獨有的套餐組合方式，自台灣大街小巷中精選出最讓人津津樂道的好味道，潛心料理出一道暖心菜、一杯經典飲，一席充滿元氣的經典台灣味，隨時為你營業中。





繼第一彈的滷肉飯+冬瓜茶組合大獲好評、在眾人味蕾留下神還原的驚艷印象後，再次推出光想像就令人垂涎三尺的美好滋味—人氣客家料理紅糟肉及夜市飲料霸主金桔檸檬，同樣嚴選台灣在地好米，非油炸物、不含防腐劑，讓你輕鬆享受無負擔，不論何時、何地，只要你需要，乖乖食堂的招牌都會為你閃耀在白天與黑夜。



滿袋紅糟肉撲鼻誘人，醇甘肉香回味無窮

出身客家的紅糟肉，獨特魅力堪稱席捲全台，無論餐廳、小吃攤或便當，標誌性的艷紅到哪都引人注目，記憶中那獨特的紅麴香氣及酥脆的外皮隨即讓唾腺破防，唯有大快朵頤才能滿足。





紅糟肉化身成國民零食後，那誘人的滋味竟能再上一層樓；一開袋，記憶中熟悉的鹹香便撲鼻而來，餅體上紅麴點點彷如熱情的邀約，但舌尖已承受不了誘惑，迫不及待一探這在地經典的還原程度。



它不僅在入口的瞬間散發出紅糟肉標誌性的美味，使用台灣在地好米製成的餅體，也以獨有的米香和紅糟肉相互應和，共譜讓人上癮的美好滋味；口感承襲大家記憶中的酥脆之外，非油炸、不含防腐劑更讓人輕鬆享受無負擔，最神奇的是尾韻竟有醇甘肉香在口腔中流連忘返，大口吃清爽不膩口，讓人一口接一口！



用吃的夜市飲料霸主，金桔檸檬酸甜解膩

在繁忙的生活中，美食琳瑯滿目、冷飲五花八門的夜市，是許多人下班後腹胃的歸宿、精神的寄託，吃完重口味的各式小吃後，一杯化解油膩、清新口氣的手搖是不可或缺的存在，那撫慰喉頭心裡的甘甜，堪稱一日的尾聲中最完美的救贖。說到夜市飲料霸主，散發神聖光芒的經典——金桔檸檬，絕對是唇齒舌間最令人難忘的清流，這次也成為乖乖食堂中的佐餐飲，搭配紅糟肉聯袂出擊！





不誇張，開袋的瞬間以為自己切開一顆檸檬，酸甜芬芳的香氣滿溢而出，還沒入口口水便不爭氣地湧出，一吃更像喝入一口鮮榨檸檬，濃郁酸感在口腔間迸發，緊接著是金桔的淡雅，伴隨台灣在地好米製成的餅體香氣，和緩地在口腔中舒展開來，這一波對唇齒恰到好處的刺激，讓人無法自拔。這款用吃的飲料，方便攜帶不怕打翻，而且還是素食可食，讓人可以盡情感受滿溢味蕾的酸爽清甜！



乖乖食堂為你開，隨時享受經典美味

除了神還原在地的美好滋味外，乖乖食堂最感人的地方，就是不論何時、何地，隨時滿足你的渴望，從不打烊，不管是忙到沒時間離開辦公室用餐、餓到需要立刻補充能量，或是用腦過度需要一點甜食活絡思路，只要你需要，乖乖食堂就會在，用一顆挺在地的心，挺認真的你。





新套餐紅糟肉、金桔檸檬在全聯福利中心上菜中，讓你輕鬆擁有人氣客家菜及夜市必喝飲！期待乖乖食堂繼續用一包零食，一道好菜，呈現台灣道地好滋味，想許願什麼新菜色？讓我們一起敲碗吧！



『乖乖食堂』販售通路：全聯福利中心

想要第一手接收乖乖最新消息這邊看！每包乖乖的包裝背面都有官網QRcode以及官方社群帳號～只要打開相機掃描，就能連結至乖乖官方網站，獲得品牌獨家最新消息

乖乖官網 https://www.kuai.com.tw/

乖乖官方FB https://www.facebook.com/onlykuaikuai/

乖乖官方IG https://www.instagram.com/kuaikuaitw/